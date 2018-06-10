Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Adaylığını açıklıyor, bir bakıyorsunuz soluğu Edirne'de Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibinde alıyor. Ne için gidiyor buraya? Selahattin Demirtaş akıl hocası mı bunların? Bunun bir açıklamasının olması lazım. Milletimiz bunun ne olduğunu biliyor." dedi.
Çavuşoğlu, Bursa'da katıldığı AS TV'nin canlı yayınında yaptığı konuşmada, Millet İttikakı'nı oluşturan siyasi partilerin tek amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ülke yönetiminden uzaklaştırmak olduğunu söyledi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin adaylığını açıkladıktan sonra cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine gittiğini anımsatarak Çavuşoğlu, "Adaylığını açıklıyor, bir bakıyorsunuz soluğu Edirne'de Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibinde alıyor. Ne için gidiyor buraya? Selahattin Demirtaş akıl hocası mı bunların? Bunun bir açıklamasının olması lazım. Milletimiz bunun ne olduğunu biliyor." diye konuştu.
Çavuşoğlu, Muharrem İnce'nin Metin Temel Paşa'ya ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:
"Küp içindekini sızdırır. Bunlar alışmışlar vesayetçi ve millet iradesinin gereği hareket eden liderlere ayar veren, parmak sallayan, gerekirse darbe yapan komutanlara, şimdi anayasa gereği başkomutanını dinlerken onu alkışlama nezaketini gösterirken hazmedemiyorlar çünkü eskiden millet iradesiyle seçilmiş iktidarlar askerin karşısında hazır ola geçer, yargı mensupları brifingler alır. İsterse asker ayar verir, muhtıra verir ve siyaset üzerinde bir vesayet kurardı ama şimdi o günler geride kaldı.
Zaten CHP milletle hiçbir zaman iktidar olamadığı için olur da böyle askeri vesayetle, darbelerle, işin bir tarafından tutabilir miyim düşüncesiyle hep bunlara omuz verdi, alkışladı. Şimdi başkomutan olduğu Anayasa ile sabit olmasına rağmen, oradaki bir iftar programına bir komutan katılmış, oradaki konuşmayı herkes alkışlarken o komutan da nezaketen alkışlamış ama sen bunun apoletlerini sökeceksin öyle mi? Allah aşkına bu akıl tutulmasıdır. Aslında bu vesayet özleminin bir yansımasıdır. Diğer taraftan da Metin Temel Paşa'nın Afrin'de gösterdiği başarıya hazımsızlıktır. Milletimiz kahraman komutanının apoletini sökmekle tehdit eden bir kimseyi cumhurbaşkanı seçmez. Bırakın cumhurbaşkanı seçmeyi kendi nezdindeki hiçbir makam ve mevkiye oturtmaz."
- "Milletin tercihini etkilemeye çalışıyorlar"
Çavuşoğlu, ülke ekonomisini de değerlendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye geçen yıl 7,4 büyüdü. İlk çeyrekte ise bu büyüme trendi devam etti. Hal böyle olunca burada ekonomiyi Türkiye'deki seçmenlere ve vatandaşlarımızın tercihini etkilemek için bir enstrüman olarak kullanmak üzere bir el devreye girdi. Biz bunu böyle okuyoruz. Milletimiz de zaten böyle okuyor. 24 Haziran'ı beklesinler. 24 Haziran'dan sonra Türkiye prangalarını ve zincirlerini kırmış bir ülke olarak kalkınmaya devam edecek. 40 milyon turist gelecek. 30 milyar dolarlık bir gelir elde edeceğiz. Ne krizi Allah aşkına.
Bakıyorsunuz uluslararası derecelendirme kuruluşları takvimleri gereği ağustos ayında açıklayacakları raporlarını Türkiye'de seçim olunca bir an evvel devreye alıp bir ekonomik kriz oluşturabilir miyiz düşüncesiyle milletimizin tercihlerini etkilemeye çalışıyorlar. Milletimiz bunu görüyor. Sanayide çarklar şakır şakır dönüyor. Yatırımların hiçbiri durdurulmuş değil."
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