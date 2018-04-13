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Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 14:39 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla yargılandığı davanın 3. gün oturumunda savunmasına devam etti. Selahattin Demirtaş, "Benim arkadaşlarıma tavsiyemdir: Ben orada ölürsem tabutumu da dik çıkarsınlar, yatay çıkarmasınlar" dedi.

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Edirne Cezaevi'ne dik girdiğini ve dik çıkacağını söyleyen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Benim arkadaşlarıma tavsiyemdir: Ben orada ölürsem tabutumu da dik çıkarsınlar, yatay çıkarmasınlar" dedi. Demirtaş, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini belirleyecek olan biziz. Benim ölüm bile bazı yaşayanlardan daha iyi siyaset yapar" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla yargılandığı davanın 3. gün oturumunda savunmasına devam etti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya Demirtaş, avukatları, bazı HDP milletvekilleri ile izleyiciler katıldı. Cumhuriyet'in aktardığına göre, Demirtaş savunmasında şunları şöyledi:

"Milletvekilleri terörle mücadele elemanı değildir. Siyasi partiler terörle mücadele enstrümanı değildir. Bir milletvekili olarak görevlerimden biri de, yakılıp yıkılan kentlerdeki sivillerin sesi soluğu olmaktır.

'CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ BİZ BELİRLERİZ'

Ben suçlamalara karşı savunma yapmak için gelmedim. Ben suçları teşhir etmek için geldim. Adalet beklentim yoktur, adil yargılanma yapılacağına inancım da yoktur.
Hakimler kararlarıyla konuşurlar, ara kararlarınıza bakılınca sizin de nasıl konuşacağınız belli.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini belirleyecek olan biziz. Benim ölüm bile bazı yaşayanlardan daha iyi siyaset yapar. O nedenle siyasi yasaklı olsak bile Cumhurbaşkanlığı seçimlerini biz belirleriz.

Öte yandan Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Demirtaş, Edirne Cezaevi'ne dik girdiğini oradan da dik çıkacağını belirterek, "Arkadaşlarıma tavsiyemdir: Ben orada ölürsem tabutumu da dik çıkarsınlar, yatay çıkarmasınlar" dedi.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na ilişkin açıklamalarda bulunan Demirtaş, Davutoğlu'nun başarısız bir kitap yazsa da önemli bir akademisyen olduğunu ama siyasetçi olarak tam bir fiyasko olduğunu söyledi. Demirtaş, "Bu olaylarda neden bu kadar aceleciydi, neden yargıyı beklemedi? 1 saatte tüm bu vakaları nasıl çözdü? Bunları açıklamalı" dedi.

Davutoğlu'nun çözüm sürecine asla inanmamış bir siyasetçi olduğunu söyleyen Demirtaş, "Davutoğlu, Neo-Osmanlıcı üst emperyal devlet örgütlenmesi kafasında kurmuş basiretsiz bir siyasetçidir. Kürt halkına eşit bir bakışı yoktur. Savaş rantçılığı yapmış, çözüm sürecinin bitirilmesine katkı yapmıştır" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
2 polisi yatağında şehit ettirip adıyamanda bir askerimizi şehit edildiğinde çözüm süreci bitti 52 vatandaşın öldürülmeşinin baş şorumluşu dik mi çıkan onu biz bilmeyiz çıkmada cezanı çek
Her kelimesi %100 doğru ama yanlış ülkede doğrular küfür olarak algılanıyor.
Ajitasyon yapma...
çok komiksin. siyaseti bırak standup yap.
soytarı kendince duygu sömürüsü yapıyor.gerekirse öleceksin.Türkiyede kanunların üzerinde kimse yoktur.zaten yeteri kadar bölücülük yaptın.oradan çıkacağını kim söylüyor.seni siyasetçi yapanın içine edeyim.sen kimsin o yüce meclise girmek kim.soytarının tekisin.birileri allayıp pulluyor diye siyasetçi olunmaz.
keşke turkiyede bunun gibi 2 siyasetçi daha olsa lakin bırakmazlarıki akılı insan siyaset yapsın milletin gozunu açacak diye bizim millete akp ağrı kesici gibi dir yutarlar ağrısı gecince yeni bir sanci beklerler akp millete iyi adam rollunu iyi oynuyor bir çuval komur sağolsun
İstediğin bu olsun selo hele sen nalları dik gerisi kolay
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