Selahattin Demirtaş hakim karşısında

İddianamenin, cevap verilecek türden olmadığını ileri süren Demirtaş, iddianameye konu suçlamaların önemli bir kısmının siyasi faaliyetlerinden ve TBMM'deki konuşmalarından ibaret olduğunu kaydetti.

Demirtaş'ın mahkeme salonunda hazır edildiği duruşmaya, sanık avukatlarının yanı sıra Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile çok sayıda milletvekili de katıldı.

Mahkemeye bu konudaki itirazlarını sunacağını ifade eden Demirtaş, "Bu, sıradan bir yargılama değil. Ben cumhurbaşkanı adayı olmuş, TBMM'ye 3. sıradan çoğunluğu sağlayarak girmiş bir partinin eş genel başkanıyım. 12 yıldır milletvekiliyim." dedi.

AA'nın haberine göre; Demirtaş, milletvekillerinin görevdeyken işledikleri suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ya da yargılama faaliyeti yürütülecekse, ilk bakılacak normun, Anayasa'nın "yasama dokunulmazlığını" düzenleyen 83. maddesi ile TBMM İç Tüzüğü olduğuna işaret etti.

Bir milletvekili yargılanırken usulün göz ardı edilemeyeceğini belirten Demirtaş, dokunulmazlıkla, sadece milletvekillerinin değil, halkın iradesinin de korunduğunu kaydetti.

Milletvekillerinin suç işleme özgürlüğüne sahip olmadığının altını çizen Demirtaş, milletvekillerinin, siyaset yapma hakkı, söz söyleme hürriyeti, temsil yetkisini kullanırken yapacağı konuşmalarda, ifade özgürlüğünün aşılması durumunda dahi soruşturulamayacağını savundu.

"İddianame adı altında sunulan belgeye cevap vermeyi çok istiyorum. Çünkü aklanma hakkım da var. Kişi olarak benim terör örgütü kurduğum ve yönettiğim iddia ediliyor ama benim aynı zamanda temsil ettiğim bir milli irade var, ben şahıs değilim ki." diyen Demirtaş, bugüne kadar hakkında açılan bin 300 soruşturmanın hiçbirisinden ceza almadığını söyledi.