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Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 17:38 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya Demirtaş'ın avukatları, yakınları ve HDP milletvekilleri katıldı.

Duruşmanın üçüncü gününde savunmasının büyük bölümünü tamamladığını belirten Demirtaş, kalan kısmı için mahkemeden ek süre talep ederek avukatlarının beyanda bulunacağını ifade etti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Daha sonra mütalaa için söz verilen duruşma savcısı, "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların" bulunması gerekçesiyle Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmedilmesini talep etti.

Savcının mütalaasından sonra savunma için Demirtaş'ın avukatlarına söz verildi.

Sanık ve avukatların beyanlarından sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

HDP'li milletvekilleriyle ilgili başka mahkemelerde görülen dava ve devam eden soruşturmalara ilişkin dosyaların birer örneğinin mahkemeye gönderilmesi de kararlaştırıldı.

Duruşmaya 11 Nisan'da devam edilecek.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
kurban olun siz demirtaşa
Sağ Çıkamaz İNŞALLAH..
kıyamete dek içerde kal inşallah
terör örgütünü yönetiyordu madem o zaman neden milletvekili seçtiniz.kandırıldınız mı yoksa.
@blade_558 bunu onlara oy verenlere sor
Cumhurbaşkanı olacakken bakın ne oldu..
bırakmayın bu haını curusun vatan haını
Deniz Yücel gibi yakında bunuda bırakırlar
ömür boyu hapis ne diye uzatırlar pislikleri
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