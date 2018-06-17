İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir Marşı'nı söylerken 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' diyen CHP'li yöneticiler açıkçası diğer yandan da 'YPG-PKK bizim arka bahçemizdir sırtımızı onlara dayadık. İktidar olduğumuzda ya da mecliste olduğumuzda ilk yapmak istediğimiz iş Apo'ya özgürlük' diyen Selahattin Demirtaş ile beraber yol yürüyorlar ve onlara oy ister durumdalar." dedi.

AK Parti Foça İlçe Başkanlığına bayram ziyaretinde bulunan Dağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Her gün bir ilçede vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirten Dağ, 24 Haziran'daki seçimlerde AK Parti'nin tekrar iktidar olacağını ifade etti.

CHP'nin, HDP'nin seçim barajını geçmesi için elinden geleni yaptığını vurgulayan Dağ, şunları söyledi:

"Her evden bir kişi HDP'ye oy versin barajı geçsin noktasındaki hareketleri ortak bir takım söylemler, Diyarbakır'daki ortak miting, Hakkari'de yapılan bayraksız mitingler, bize güzel İzmir'deki hemşehrilerimize daha çok anlatmaya gerekli kılıyor. İzmir Marşı'nı söylerken yaşa Mustafa Kemal Paşa diyen CHP'li yöneticiler açıkçası diğer yandan da 'YPG-PKK bizim arka bahçemizdir sırtımızı onlara dayadık. İktidar olduğumuzda ya da mecliste olduğumuzda ilk yapmak istediğimiz iş Apo'ya özgürlük' diyen Selahattin Demirtaş ile beraber yol yürüyorlar ve onlara oy ister durumdalar."