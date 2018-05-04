HABER

Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunuyor. Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı.

Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı

Yaklaşık 1.5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu bugün resmi olarak duyurulan Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı.

İstanbul Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı'nda yapılan etkinlikte, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşması öncesinde gösterilen fotoğraflar şöyle;

demirtas

demirtas1

demirtas2

Can Dündar paylaşılan fotoğrafları alıntılayarak "Bir Cumhurbaşkanı adayı; “bürosunda”..." mesajını paylaştı.


HDP seçim şarkısını paylaştı!HDP seçim şarkısını paylaştı!
Ve HDP cumhurbaşkanı adayını resmen duyurduVe HDP cumhurbaşkanı adayını resmen duyurdu
HDP bir tweet attı sosyal medya karıştı! Demirtaş için böyle oy istedilerHDP bir tweet attı sosyal medya karıştı! Demirtaş için böyle oy istediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
sevgili mynet selonun propagandası size mi düştü??
BUMU HAPİS
şu insanı şirin gösteriyorsun yazık be bu adam niye içerde ey insanlar bu ne ahlaksızlık ya kaldır şunu
İNADINA**** DEMİRTAŞ***** İNADINA SELO BAŞKAN
Diğer Haberler
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kimdir?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kimdir?

Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması

Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın

İYİ Parti'nin Türkeş ve Yazıcıoğlu önergesi kabul edilmedi!

İYİ Parti'nin Türkeş ve Yazıcıoğlu önergesi kabul edilmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.