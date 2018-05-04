Yaklaşık 1.5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu bugün resmi olarak duyurulan Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı.

İstanbul Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı'nda yapılan etkinlikte, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşması öncesinde gösterilen fotoğraflar şöyle;

Can Dündar paylaşılan fotoğrafları alıntılayarak "Bir Cumhurbaşkanı adayı; “bürosunda”..." mesajını paylaştı.



