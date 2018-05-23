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Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

Her hafta Diyarbakır'dan Edirne'ye eşi Selahattin Demirtaş'ı görmeye giden Başak Demirtaş, bugünkü görüş sonrası eşinin fotoğrafı ile birlikte "projelerini anlattı. Ben ikna oldum :)" mesajını paylaştı.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

HDP’nin cumhurbşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş’ı görmek için her hafta Diyarbakır’dan Edirne’ye giden eşi Başak Demirtaş, bugünkü görüş sonrası bir fotoğraf eşliğinde “Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum :)” mesajını paylaştı.

"MORAL DEPOLAMAYA GİDİYORUM"

Başak Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulanan Selahattin Demirtaş’ı ziyarete gideceğini de Twitter adresinden şu sözler paylaşmıştı: “Yine uzun yollar var gidilecek, bugün günlerden Edirne. Kucak dolusu selamlar götürüp moral depolamaya gidiyorum.”


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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş başak demirtaş HDP 24 haziran erken seçim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hiç şirinlik yapmayın elinizde pkk ya desteğinizden dolayı binlerce mehmetçiğin kanı var
İkna olmasan vermezdin zaten
Bizde ikna olduk orda kalsın!!!
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