Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

HDP’nin cumhurbşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş’ı görmek için her hafta Diyarbakır’dan Edirne’ye giden eşi Başak Demirtaş, bugünkü görüş sonrası bir fotoğraf eşliğinde “Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum :)” mesajını paylaştı.
"MORAL DEPOLAMAYA GİDİYORUM"
Başak Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulanan Selahattin Demirtaş’ı ziyarete gideceğini de Twitter adresinden şu sözler paylaşmıştı: “Yine uzun yollar var gidilecek, bugün günlerden Edirne. Kucak dolusu selamlar götürüp moral depolamaya gidiyorum.”
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