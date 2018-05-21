Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, cumhurbaşkanı adayı olduğu gerekçesiyle avukatları aracılığıyla yaptığı tahliye talebi, yargılandığı mahkeme tarafından reddedildi.
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve bir grup avukatın 15 Mayıs'ta, Demirtaş'ın tahliyesi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, mahkeme adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş'ın tahliye talebini yerinde görmedi ve tutukluluğunun devamına karar verdi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!
Ormanda bu halde yakalandılar!
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
Dev platform deniz seferlerini iptal etti
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Okuyucu Yorumları 3 yorum