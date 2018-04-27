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Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partililerin Selahattin Demirtaş sloganı üzerine, "Cumhurbaşkanlığı seçimi bizim için önemli. Çıkaracağımız aday sizlerin istediği bir aday olacak. Hiç merak etmeyin, siz kimi istiyorsanız adayımız o olacak. En kısa zamanda bunu sizlerle paylaşacağız" dedi.

Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

Bugün Doğubayazıt ilçesine gelen Buldan, partililerin HDP'nin cumhurbaşkanı adayının eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olmasını isteyip "Selahattin Demirtaş" şeklinde sloganı atması üzerine şöyle konuştu:

"SİZ KİM İSTİYORSANIZ ADAYIMIZ O OLACAK"

"En kısa zamanda cumhurbaşkanı adayımızı sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimi bizim için önemli. Çıkaracağımız aday sizlerin istediği bir aday olacak. Hiç merak etmeyin, siz kimi istiyorsanız adayımız o olacak. En kısa zamanda bunu sizlerle paylaşacağız. Biz kararımızı sizlerin vereceği isim üzerinde netleştireceğiz ve bu adayımız hem Türkiye demokratik güçlerinin hem de Kürt halkının yakından tanıdığı, istediği ve sahip çıkacağı bir aday olacak."

Buldan ve beraberindekiler daha sonra il merkezindeki programa katılmak üzere Doğubayazıt'tan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Pervin Buldan HDP Selahattin Demirtaş

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