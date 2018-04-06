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Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 14:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle tahliyesi talep edildi. Avukat Mahsuni Karaman, söz konusu suçtan tutuklama süresinin bir yıl olduğunu, Demirtaş'ın ise bir yıl beş aydır tutuklu bulunduğunu belirterek yasal olarak sürenin dolduğunu iddia etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu olan Demirtaş'ın ‘suç işlemeye tahrik'ten tutukluluğunun kaldırılması için Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne talepte bulunuldu.

Avukat Mahsuni Karaman, söz konusu suçtan tutuklama süresinin bir yıl olduğunu, zorunlu hallerde gerekçe gösterilerek, altı ay uzatılabileceğini, Demirtaş'ın ise bir yıl beş aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Karaman, müvekkilinin iki tutukluma müzakeresi bulunduğunu, bunlardan birinin ‘örgüt üyeliği' diğerinin ise ‘suç işlemeye tahrik' olduğunu belirterek, ikinci müzakerenin Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevi kapsamında olduğunu söyledi.

'SÜRE ÇOKTAN DOLDU'

Sputnik'te yer alan habere göre Karaman, "Şimdi bu suç yönünden bir yıllık azami tutuklama süresi çoktan doldu. Gerekçeli uzatma kararı ise hiç yok. Temel 1 yılık süre aşıldığı için müvekkilim Selahattin Demirtaş'ın bu suç yönünden tutukluluğunun kaldırılması gerekiyor. Kaldı ki uzatma sayılsa bile 6 aylık uzatmanın da 5 ayı bitti" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş avukat tahliye HDP

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
elinde birçok masumun kanı olan halkı sokaklara çıkartıp kobani olaylarında bir sürü kürdün kanı olan elinde bu kişiye müebbet verilmeli
Bu ülkede eli kanlı olan tek kişi vardır oda Recep Tayyip Erdoğan dır
@ahmet_kocak_1989 sen ve senin gibi zihniyetlerin elliernde kan vardır
Neden tahliye olacak kan içme zamanımı geldi?
EDİN EDİN SALIN MEYDANLARA GİTSİN SINIR DIŞI EDİN ELİNDEN TC KİMLİĞİNİDE ALIN ATIN VATANDAŞLIKDAN ARAPMIŞ MADEN ORAYA GİTSİN
Hukuk guguk olmuş süre de yasa da kimsenin umrunda olmaz.düşmeyesin dama bir kere...
Sayın Demirtas çoğu siyasetçiden daha namuslu ve dürüsttür onun yeri ceza evi değil meydanlar olmalıdır
Nasıl 1 yıl 5 ay. Böyle bir katile müebbet verilmez mi bu nasıl iş.
Terör destekçisinden ülkeye hayır gelmez. Ya itlaf edilsin ya da vatandaşlıktan çıkarılsın sınır dışı edilsin...
SELOCANA ÖZGÜRLÜK.İNŞAALLAH ZALİMLER BİR GÜN BU YAPTIKLARININ BEDELİNİ ÖDERLER.AMA BU DÜNYADA AMA AHİRETTE
yaşasın zalimler hainler teröristler için cehennem, ellerindeki çocuk kanları öyle üç beş yılda geçmez, leş olana kadar yatmalı bu terörist
Türkiye nüfusu 81 milyon. HDP Selo Başkan ile %13 oy aldı yani Selo Başkan10 milyon 500 bin insanın siyasi iradesidir. Selo başkan serbest bırakılmalıdır.
derhal serbest bıraklmalı. eğer demokrasi varsa bu ülkede insan hakları varsa bu ülkede ???????
selahattin demirtaş cezaevinde uyduğundan beri ,D.bakir halkı evinde rahat uyuyor umarım böyle devam eder.....
çıkarmayın milleti dışarda bir birine kırdırdı kendisi de içerde yok olsun gitsin vatan haini
Avukat tahliye ister önemli olan hakimlerin kararı..hiç çıkmasın kodes duvarı sırtını dayadıkları yerden daha sağlam..
YOK ÖYLE SELO....SIRTINIZI BİRYERLERE DAYAMIŞTINIZ...DAHA DEVLET DAYAMADI DİBİNE KADAR NEREYE GİDİYON
sakın sakınnnn bunu serbes birak olursa o onlardandır derım. bu kişi millet sökaga düktü 20 yaşindaki vatan evlatların katılıdır
peki ya fetö darbesi zamanında kim halkı sokağa döktü yüzlerce masum insan öldürüldü onun hesabını kim verecek efe
pkk nın elebası nı bırakacakmısınız yahu
yaptıgının cezası az bile idam
çıkar çıkmaz miting yapar milleti sokaga cagırır insan öldurmeye başlar
DÜŞÜNCELERİNDEN DOLAYI İÇERİYE TIKILAN TÜM İNSANLARIN SALINMASI LAZIM KİMSE İKTİDARLAR İSTEDİĞİ GİBİ DÜŞÜNMEK ZORUNDA DEĞİL
elinde o kadar masum insanın kanı varken içerde ölmelisin pkklı pislik
SENİN GİBİ SİYASETÇİLER CUMHURBAŞKANI OLMALI HEP KANDIRILDIM DİYENLER DEĞİL
BU ADAM TÜRKİYE İÇİN ORTA DOĞU İÇİN BÜYÜK BİR HEDİYE SELAHATTİN EYYUBİ GİBİ
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