Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli mitinginde, Selahattin Demirtaş'ı eleştirdiği bölümde 'idam' sloganları atan vatandaşlara "Parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı, ben bunu çoktan onaylardım" cevabını vermişti.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden 'idam' sözlerine tepki gösterdi. Demirtaş "Erdoğan seçilirse beni idam ettireceğini söylüyor. 2018 Türkiye’sinde bir Cumhurbaşkanı adayının seçmene vaadine bakar mısınız? Ben canımı, halkımızın uğruna bin defa kurban ederim. Tek bir adım da geri atmam" mesajını paylaştı.
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