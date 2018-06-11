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Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 16:58 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçiminde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingde 'idam' sloganları üzerine 'Parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı, ben bunu çoktan onaylardım' sözlerine tepki gösterdi.

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli mitinginde, Selahattin Demirtaş'ı eleştirdiği bölümde 'idam' sloganları atan vatandaşlara "Parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı, ben bunu çoktan onaylardım" cevabını vermişti.

DEMİRTAŞ CEZAEVİNDEN TWEET ATTI

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden 'idam' sözlerine tepki gösterdi. Demirtaş "Erdoğan seçilirse beni idam ettireceğini söylüyor. 2018 Türkiye’sinde bir Cumhurbaşkanı adayının seçmene vaadine bakar mısınız? Ben canımı, halkımızın uğruna bin defa kurban ederim. Tek bir adım da geri atmam" mesajını paylaştı.

demirtas idam

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
halkıymış senin halkın kim teröristler mi alcaklar, kürt halkına ettiğiniz zulmü unutmaz bu millet korkma idam etmezler seni bu ülkede öyle bir adalet yok maalesef sizin ülkeyi bölme girişimizin karşılığı idamdır hapiste twit atacak rahatlık değil ohh tatil yapıyorsunuz sanki beslemeler
he he sazci selo birak bu işleri kan emiciler kanla beslenen vampirlersiniz yuzsuz katiller sizi pkknin öldurdugu bebeklerin ögretmenlerin kani elinizde rahat uyabiliyormusun vampir
Seçim Vaadine Bakar mısınız.?
erdoğanın bir onaya ihtiyacı yoktu ki hala yok KHK ları var elini tutan da yok
Ancak laf laf laf milletle dalga geçmeyi bırakın icrat yapacaksanız önce öcalan dan başlasanıza ancak ey amerika ey pensilvanya ey almanya ey demirtaş
KESKE SENİN GİBİ KÜRT VE MÜSLÜMAN DÜŞMANLARINI İDAM ETSELER.
sen canını degil tirnagını vermezsin idamın olmadığı bu canim ülkemde artistlik yapıyorsun. müptezel pkk lı katil hak ettigin yerde cürüyüp gideceksin.
APO YU İLK GÜN İDAM ETSEYDİLER SİZ BÖYLE MEYDANLARDA TERÖR PROPAĞANDASI YAPAMAZDINIZ.SUÇ DEVLETİN
Anayasada gösteri ve yürüyüş hakkı vardır. Biz demokratik hukuk ülkesiyiz deneyin o zaman. Yada iftira atmayın iftira münafıkların özelliği.
BUNA SADECE ŞAPKA ÇIKARILIR.
Hadi,Erdoğan ilk oylamada seçilmedi.HDP de Barajı geçti.Neolacak.İdam sözünü yutacakmı iktidar için.HDP den yardım alacakmı
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