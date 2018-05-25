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Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 12:34 | Son Güncelleme

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde HDP'yi kapatacağını söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e yanıt verdi: "Ben seçilirsem Vatan Partisi'ni kapattırmayacağım. Ayrıca siz kazanırsanız söz veriyorum, HDP'yi biz kendimiz kapatacağız."

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunan rakiplerinin açıklamalarını anlamlı bulduğunu ifade etti.

Demirtaş, "Hakkımdaki çağrılarınızı önemli ve değerli buluyorum. Seçim çalışması adil ve eşit olmazsa sonuçların meşruiyeti de tartışmalı olur. Sizler de adil bir ortamda çalışamıyorsunuz. Ülkemizin adalet ihtiyacı en çok da bu şekilde anlaşılıyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı seçim beyannamesinde yer alan adaletle ilgili vaatleri hatırlatan Demirtaş, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı olarak, 16 yıllık yönetimden sonra adalet vaat ediyorsunuz. En sevdiğiniz rakibinizin cezevinden seçim çalışması yürütmek zorunda kalmasına dair görüşlerinizi de duymak isterdim. Anayasa'daki masumiyet karinesini unutmadan yorum yaparsanız sevinirim."

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Demirtaş, seçim kampanyasında 'HDP'nin kapatılmasını' öne çıkaran Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e ise, "Ben seçilirsem Vatan Partisi'ni kapattırmayacağım. Partiniz dahil, bütün partilerin hazineden adil bir yardım almasını sağlayacağım. Ayrıca siz kazanırsanız söz veriyorum, HDP'yi biz kendimiz kapatacağız" ifadeleriyle seslendi.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Doğu Perinçek HDP

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