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Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2018 17:57 | Son Güncelleme

Reuters'ın sorularını el yazısıyla yanıtlayan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, "AKP hükümeti desteğini hızla kaybediyor.Türkiye’deki insanlar AKP’den bıktı ve onlardan kurtulmak istiyor ve AKP de bunu biliyor" yorumunu yaptı.

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, avukatı aracılığıyla Reuters'ın sorularını yanıtladı. Demirtaş, "Gösteriler yasaklandı, konuşmak yasaklandı, hükümeti eleştirmek yasaklandı, hatta barışı savunmak terör propagandası sayıldı. Böyle bir atmosferde adil seçim olmasını beklemek imkansız" dedi.

Henüz hüküm giymediği için yasal olarak seçimlere girmesinin önünde bir engel olmadığını söyleyen Demirtaş, "Eğer yargı beni engellerse bu skandal ve suç olur" ifadesini kullandı. Reuters, haberinde HDP'nin yaklaşık yüzde 10-12'lik bir tabanı olduğunu aktarırken, HDP'nin Meclis'e girmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

'AKP BUNU BİLİYOR'

Demirtaş, "Türkiye'yi 15 yıldır yöneten AKP ve Erdoğan, desteğin azalmasından dolayı endişenediği için erken seçime gitti. Kürt seçmenler, ‘ırkçı bir partiye' oy vermeyecektir. AKP hükümeti desteğini hızla kaybediyor, ekonomi krize sürükleniyor" dedi. Demirtaş, "Türkiye'deki insanlar AKP'den bıktı ve onlardan kurtulmak istiyor ve AKP de bunu biliyor" yorumunu yaptı.

Henüz hüküm giymediği için yasal olarak seçimlere girmesinin önünde bir engel olmadığını Reuters'a söyleyen Demirtaş, "Eğer yargı beni engellerse bu skandal ve suç olur" ifadesini kullandı. Reuters, HDP'nin yaklaşık yüzde 10-12'lik bir tabanı olduğunu aktarırken, partisinin meclise girmesinin mümkün olduğu belirtildi.

Demirtaş, "Türkiye'yi 15 yıldır yöneten AKP ve Erdoğan, desteğin azalmasından dolayı endişenediği için erken seçime gitti. Kürt seçmenler, ‘ırkçı bir partiye' oy vermeyecektir. AKP hükümeti desteğini hızla kaybediyor, ekonomi krize sürükleniyor" dedi. Demirtaş, "Türkiye'deki insanlar AKP'den bıktı ve onlardan kurtulmak istiyor ve AKP de bunu biliyor" yorumunu yaptı.

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Selahattin Demirtaş ak parti seçim 2018

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