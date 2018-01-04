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Selahattin Demirtaş'tan sürpriz karar!

POLİTİKA HABERLERİ | 04.01.2018 03:46 | Son Güncelleme 1 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın şubatta yapılacak kongrede tekrar aday olmayacağı bildirildi.

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz karar!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın partisinin 11 Şubat’ta yapılacak 3. olağan kongresi öncesinde eş genel başkanlık için tekrar aday olmayacağı ve bunu bir açıklamayla bugün kamuoyuna duyuracağı öğrenildi. HDP yönetimi ve tabanında Demirtaş’ın tekrar aday olması talebine karşın Demirtaş’ın bu kararı “kendi durumunun belirsizliğini koruması” ve “partiyi rahatlatmak” adına aldığı dile getirildi. HDP’nin 3. olağan kongresine yönelik parti içinde çalışmalar devam ederken, Edirne Cezaevi’nde bir yılı aşkın süredir tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’tan sürpriz bir karar geldi.

Edinilen bilgiye göre, HDP’nin 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek 3. olağan kongresi öncesinde parti içinde bir süredir Demirtaş’ın aday olup olmaması yönünde devam eden tartışmaların ardından Demirtaş’ın tekrar aday olması yönündeki görüş öne çıkmıştı. Hem parti yönetimi hem de parti tabanında ağırlıklı olarak Demirtaş’ın tekrar aday olması beklenirken, Demirtaş tekrar aday olmama yönünde karar aldı. Demirtaş’ın; tutuklu olduğu süre boyunca HDP’nin yıprandığı; HDP’nin kendisinden daha önemli olduğu görüşünde olduğu öğrenilirken, bu kapsamda kendi durumunun belirsizliğini koruması ve partiyi rahatlatmak için kongrede eş genel başkanlık görevi için yeniden aday olmayacağı dile getirildi. Demirtaş’ın bu kararı parti içinde üzüntüyle karşılanırken, parti yönetimi Demirtaş’a onursal başkanlık unvanı verilmesini tartışmaya açtı. Öte yandan Demirtaş’ın durumuna göre 2019 seçimlerinde tekrar cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi de şimdiden değerlendiriliyor.

"GEREKİRSE BIRAKABİLİRİM"

HDP milletvekilleri daha önce Ankara’da yapılacağı duyurulan toplantıyı bugün Diyarbakır’da gerçekleştirecek. İki gün sürecek toplantılarda ana gündem maddesinin Demirtaş’ın aday olmama kararı ve yeni eş genel başkanların kim olacağı konuları oluşturacak. Demirtaş geçen ekim ayında parti yönetimine “Gerekirse bırakabilirim. Parti meclisinde görev yapabilirim” görüşünü iletmişti. Ancak parti içinde Demirtaş’la yola devam edilmesi yönünde bir görüş bulunuyordu.

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Selahattin Demirtaş aday HDP

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hani pekeke tükürüğü ile boğacaktı. hani özerklik, hani devlet kuruyordunuz. hani nerde özgürlük savaşçılarınız. devletin belediyelerinize verdiği paraları pekeke ye hizmet ederseniz tc böyle birtarafınızdan kan alır işte.
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