Selahattin Demirtaş'tan sürpriz karar!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın partisinin 11 Şubat’ta yapılacak 3. olağan kongresi öncesinde eş genel başkanlık için tekrar aday olmayacağı ve bunu bir açıklamayla bugün kamuoyuna duyuracağı öğrenildi. HDP yönetimi ve tabanında Demirtaş’ın tekrar aday olması talebine karşın Demirtaş’ın bu kararı “kendi durumunun belirsizliğini koruması” ve “partiyi rahatlatmak” adına aldığı dile getirildi. HDP’nin 3. olağan kongresine yönelik parti içinde çalışmalar devam ederken, Edirne Cezaevi’nde bir yılı aşkın süredir tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’tan sürpriz bir karar geldi.

Edinilen bilgiye göre, HDP’nin 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek 3. olağan kongresi öncesinde parti içinde bir süredir Demirtaş’ın aday olup olmaması yönünde devam eden tartışmaların ardından Demirtaş’ın tekrar aday olması yönündeki görüş öne çıkmıştı. Hem parti yönetimi hem de parti tabanında ağırlıklı olarak Demirtaş’ın tekrar aday olması beklenirken, Demirtaş tekrar aday olmama yönünde karar aldı. Demirtaş’ın; tutuklu olduğu süre boyunca HDP’nin yıprandığı; HDP’nin kendisinden daha önemli olduğu görüşünde olduğu öğrenilirken, bu kapsamda kendi durumunun belirsizliğini koruması ve partiyi rahatlatmak için kongrede eş genel başkanlık görevi için yeniden aday olmayacağı dile getirildi. Demirtaş’ın bu kararı parti içinde üzüntüyle karşılanırken, parti yönetimi Demirtaş’a onursal başkanlık unvanı verilmesini tartışmaya açtı. Öte yandan Demirtaş’ın durumuna göre 2019 seçimlerinde tekrar cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi de şimdiden değerlendiriliyor.