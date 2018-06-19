Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Sırtını PKK'ya, PYD'ye dayayan, yıllarca bu ülkede gencecik fidanların toprağa düşmesine sebep veren teröristlere arka çıkan, onları savunan, bu millete eziyet eden bu adamın peşine gidiyorsun. Bunlarla iş tutuyorsun. Sebep ne? Sen bu kadar Türkiye'ye niye yabancı oldun, hangi ara düşman kesildin bu ülkeye? Sen CHP değilsin, sen HDP olmuşsun." dedi. Çavuşoğlu, Namık Kemal Halk Oyunları Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 60 yıldır sistem sorunu olduğunu söyledi. Türkiye'nin artık koalisyonlu, vesayetli, krizli dönemleri geride bırakarak tamamen geleceğe odaklanacağını belirten Çavuşoğlu, ülkenin daha çok büyüyüp kalkınacağını dile getirdi. Çavuşoğlu, milletin böyle bir muhalefeti hak etmediğini ifade ederek, şunları belirtti: "Siyaseti sadece oy için sandıkta hatırlayanlardan değiliz. Siyaset bizim için insana hizmet etme aracı. Biz yola çıkarken millete efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya adayız. Hizmetkar olmak lazım. Bunun karşılığı ise milletin bize olan itibarı, her sandıkta bize göstermiş olduğu destek ama aynı zamanda Allah'ın rızasına muvafık olmak. Onun için ne kadar insanın duasını alırsak, ne kadar insana destek verirsek bizim en büyük kazanımımız budur."

- "Hani millet iradesine saygı" "Milletten hiçbir şekilde yetki alamayan kimi odakların ve siyasi partilerin darbelerle bir pay almaya alıştığını" dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Asker dipçiğini gösterecek, başbakanı gönderecek, ondan sonra CHP'li birisini başbakan yapacak, iktidara ortak olacaklar. Onun için şimdi bu yeni sistemle beraber bunlar sona eriyor. Millet sandığa gidecek, oyunu verecek, seçecek. Onun için Meclis aritmetiğiyle oynayarak hükümet kurmak, hükümet yıkmak, gazete manşetleriyle hükümet kurmak, hükümet yıkmak bunlar artık tarih oluyor. Milleti de ikna edemeyeceklerini bildikleri için geriye dönmek istiyorlar. Daha bir yıl önce değişti, uygulamasını görmedin. Türkiye'ye hangi avantajları sağlayacak onu bilmiyoruz. Niye geriye dönüyorsun? Millet değiştirmiş. Hani millet iradesine saygı." - "Türkiye'yi kalkındıran, geliştiren bir hedefle yola çıkıyoruz" Çavuşoğlu, siyasetçinin geleceğe umut vadetmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Biz geleceği göstereceğiz. AK Parti 146 yeni projesini ortaya koydu. Teknolojik altyapıyla donanmış bir Türkiye. Dijitalleşmiş bir Türkiye. Gençleriyle beraber bilgiyi üreten, bilgiyi üretip satan ve bunun üzerinden Türkiye'yi kalkındıran, geliştiren bir hedefle yola çıkıyoruz. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye 40 yıldan beri bir terör belasıyla uğraşıyor. 40 yıldan bu yana teröre harcadığımız parayı bir tarafa koysaydık bu ülkenin bütün şehirlerinde yaşayan her bir haneye bir arabayla bir daire alabilirdik. Düşünebiliyor musunuz ne kadar paramız gitmiş?"

- "Millet pazar günü gereğini yapacak" Teröre karşı yurt içinde ve yurtdışında verilen mücadeleyi anlatan Çavuşoğlu, "Öbür taraftan bakıyoruz ki CHP'nin cumhurbaşkanı adayı adaylığını açıklıyor, koştura koştura Selahattin Demirtaş'ın yanına gidiyor. Ne oluyor şimdi, bu ne? Hani sen Atatürk'ün partisiydin, cumhuriyetin varisiydin. Nasıl oluyor bu? Ne zamandan beri CHP'nin akıl babası Selahattin Demirtaş oldu. Hangi anlaşmanız var, açıklayın bize" diye konuştu. Çavuşoğlu, karşılarındaki ittifakın bir araya gelip, "Selahattin Demirtaş için ağladığını" ifade ederek, şöyle devam etti: "Adam Diyarbakır'a gidiyor HDP bayrakları sallanıyor. 'Selo Selo' diye tempo tutuyorlar, onlara gülücük dağıtıyor. Yazık değil mi? Günah değil mi? Sırtını PKK'ya, PYD'ye dayayan, yıllarca bu ülkede gencecik fidanların toprağa düşmesine sebep veren teröristlere arka çıkan, onları savunan, bu millete eziyet eden bu adamın peşine gidiyorsun. Bunlarla iş tutuyorsun. Sebep ne? Sen bu kadar Türkiye'ye niye yabancı oldun, hangi ara düşman kesildin bu ülkeye. Sen CHP değilsin, sen HDP olmuşsun. Bunları görmeyecek miyiz? Bunları söylemeyecek miyiz?"