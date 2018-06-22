MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "80 yıl önceki Büyük Atatürk'ün yaptıklarını 'Yaptık' diye vatandaşa anlatmaya çalışıyorlar. Hadi oradan. Sen ne yaptın ki bu ülkeye? Taş üstüne taş koydun mu? Sen HDP ile el ele kol kola yürümeye devam ediyorsun." dedi.

Elvan, Mersin'in Silifke ilçesindeki programı kapsamında, esnafı ziyaret etti, hem işletmecilerle hem vatandaşlarla sohbet etti. Sorunları dinleyerek notlar alan Elvan, yanına gelen çocuklara da oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra AK Parti Silifke İlçe Başkanlığınca düzenlenen halkla buluşma toplantısında seçim otobüsü üzerinde partililere hitap eden Elvan, Mersin'i Antalya'ya bağlayacak Akdeniz Sahilyolu Projesi kapsamında son 2 yılda 10 tünel ile 2 viyadüğün açıldığını, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Elvan, anamuhalefet partisinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün icraatlarını, kendisinin icraatıymış gibi seçim meydanlarında anlattığını belirterek "80 yıl önceki Büyük Atatürk'ün yaptıklarını 'Yaptık' diye vatandaşa anlatmaya çalışıyorlar. Hadi oradan. Sen ne yaptın ki bu ülkeye? Taş üstüne taş koydun mu? Sen HDP ile el ele kol kola yürümeye devam ediyorsun." diye konuştu.