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Şen: Kendisi kandırılanlar, şimdi bizi kandırıyorlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 08:24 | Son Güncelleme

2019 seçimleri öncesi seçim barajı tartışmaları sürüyor. Hukukçu Salim Şen, barajda ısrarcı olan AKP'yi hedef alarak, "kandırılanlar, bizi kandırdılar şu anda" dedi.

Hukukçu Salim Şen, CNN Türk’te yayınlanan programa katıldı. Seçim barajının masaya yatırıldığı programda konuşan Şen, AKP’li vekillerin açıklamalarını hatırlatarak, “Kandırıldık” dedi.

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Şen, “Kendisi kandırılanlar, bizi kandırdılar. Mesela Prof. Dr. Mustafa Şentop Başkanlık sistemi geldiğinde barajın mutlak suretle kaldırılması gerektiğini ya da çok sembolik bir orana indirilmesinin şart olduğunu söyledi. Yine Burhan Kuzu, ‘Başkanlık sistemlerinde baraj uygulaması olamaz. Parlamentonun başkanı denetleyebilmesi için barajın çok sembolik bir rakam olması lazım’ dedi” ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Son 15 yıldır bu ülkede halkın yararına kanun çıkmaz,düzenleme yapılmaz.Yapılsa da sembolik yapılır.Yanına torba yasa diye onlarca sadece iktidarın leyhine düzenleme ilave edilir. Tek amaç ne pahasına olursa olsun devleti %100 ele geçirmek ve iktidarda kalmaktır. Bu ittifak ile ilgili düzenlemeyi de aynı amaç için yapmışlardır. Aksi halde kötü gidiş saklanamaz hale geldiği için iktidar riske girmiştir. MHP ise bitiktir. Artık biri Tayyip diğeri Bahçeli partisi olmuştur. İdeoloji falan kalmamıştır. İkisi bir şekilde var olmak için partilerini araç yapmışlardır.
bir dönemin mağdurlarının mağdur ettikleri, kandırılanların kandırdıkları,suçsuz yere zindanlara atılanların içeri tıktıkları.....iktidar gömleğini giyen mazlum zalimi aratmaz.....
bir kere tadını aldılar sıcaklığı hissettiler birde gelecekte hesaplaşma var elbette varlıklarını sürdürmek için hertürlü yolu bir şekilde kullanacaklardır ancak milletin özgürlüğünü demokrasinin gereğinin yapılmasını temiz birsiyasetin tekrar kurulmasını yine milletin kendisi kuracaktır yoook millety bunu göremiyorsa yapılacak birşey kalmaz bu böyle devam eder gider zararınıda geleceğide birileri millete bindirir
ittifak demek koalisyon demek farklı bir açılımı olamaz .sucuklu ekmek yerine sandaviç demeye benzer toplum o kadar cahil ki sanki istanbulu fethediyorlar konstantinde osmanlı gibi güçleniyor diyor ..yahu be kardeşim istanbul fethedileli çok oldu.birileri çıkıp anlatsın badem bıyıklılara ,insan kendi halkına düşman olurmu.koalisyon dan geçmişte ağzı yanmadı bu memlektin ,düne kadar bu koalisyon hastalığı bu ülkeyi bitirdi diyenler nerde göremiyorum. :)
Lafı ıvırıp kıvırmayın bu artık bitti dedikleri koalisyonun tam da kendisi..Adalet duygusu ayaklar altına alınıyor %9.9 oy alan parti meclise giremeyecek koalisyon ortağı sadece bir tek oy alsa bile meclise girecek hani temsilde adalet hani milli irade nerede ..Tabi yargı, Anayasa Mahkemesi ellerinin altında kanun nizam anayasa falan hak getire ..Sonra da ne diktası kardeşim diyorlar ...
Yüzde 1 le 3 le milletvekili olup meclise gelenler mecliste ağzına geleni söyleyecek. Yok erkekler birbirileriyle evlensin ,yok sinop trapzon federasyon olsun, yok kız çocukları 15 yaşında evlensin diyecek ve aptalca tartışmalarla ülkenin beyni bulanacak. Şuda olabilir ülkeyi karıştırmak için suriye rusya vs ükeler el altından destekle meclise 1 milletvekili sokabilir.Gerisini siz düşünün.
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