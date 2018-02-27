Şen: Kendisi kandırılanlar, şimdi bizi kandırıyorlar

Hukukçu Salim Şen, CNN Türk’te yayınlanan programa katıldı. Seçim barajının masaya yatırıldığı programda konuşan Şen, AKP’li vekillerin açıklamalarını hatırlatarak, “Kandırıldık” dedi.

İKİ AKP’Lİ VEKİLİN KONUŞMASINI ÖRNEK VERDİ

Şen, “Kendisi kandırılanlar, bizi kandırdılar. Mesela Prof. Dr. Mustafa Şentop Başkanlık sistemi geldiğinde barajın mutlak suretle kaldırılması gerektiğini ya da çok sembolik bir orana indirilmesinin şart olduğunu söyledi. Yine Burhan Kuzu, ‘Başkanlık sistemlerinde baraj uygulaması olamaz. Parlamentonun başkanı denetleyebilmesi için barajın çok sembolik bir rakam olması lazım’ dedi” ifadelerini kullandı.