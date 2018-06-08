AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine ilişkin, "Bu ülkenin Afrin kahramanına, bu ülkenin 15 Temmuz kahramanı bir generale 'Senin apoletlerini sökerim' diyor. Sen kimsin? Sen kimin apoletlerini söküyorsun." dedi. Ünal, AK Parti Afşin İlçe Teşkilatınca Rabia Parkı'nda düzenlenen iftar programında,16 yıldan beri beraberce bir mücadele verdiklerini, bu mücadelenin milletin gerçekleştirmek istediği idealleri hayata geçirmek olduğunu söyledi. Büyük davalara talip olanların, büyük düşünenlerin küçük hesaplarla uğraşamayacağını, kişisel meselelerle uğraşamayacağını, "sen ben" kavgası yapamayacağını dile getiren Ünal, derdi, davası, kavgası ve imanı olanların büyük işlere, büyük dönüşümlere, büyük değişimlere talip olacağını aktardı. Ünal, "Büyük değişimler, tarihi değişimler büyük liderlerle gerçekleşir. Büyük liderlerle büyük teşkilatlar yol yürür. Bugün burada bulunanlar Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarısınız. O yüzden büyük düşünmek zorundasınız. Küçük hesaplar yapamayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına ittifakla bir aday çıkarmak istenildiğini anımsatan Ünal, bu kesimin "Çatıydı, kapıydı, ve pencereydi" derken bu adayı çıkaramadığını, cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceklerini anladıklarında da "Bari Meclis ile ilgili bir çalışma yapalım" diyerek Meclis için bir ittifak kurduklarını belirtti. Ünal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na olan söylemlerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Cumhuriyet Halk Partisinin cumhurbaşkanı adayı, genel başkanıyla ilgili mesele memleket meselesi olmayınca, mesele kişisel kavgalar olunca, 'Çıkacaksın yenileceksin. Çıkacaksın yenileceksin. 8 defa yenileceksin vazgeçmeyeceksin. Böyle bir şey olmaz' dedi. CHP'nin 8 defa yenilen genel başkanının karşısına genel başkan adayı olarak çıkan bu kişi yenildi mi? Yenildi. Kime yenildi? Cumhurbaşkanımızın karşısında 8 defa seçim kaybetmiş genel başkanın karşısında genel başkanlık seçimini kaybetti. Şimdi çıkmış 'Ben Cumhurbaşkanı olacağım' diyor. Bu size komik gelmiyor mu? Sen önce bir genel başkan ol, ondan sonra bakarız."