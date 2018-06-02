"Sen Türk milletinin sesi misin, Pensilvanya'nın sesi misin?"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Muharrem İnce diyor ki; '18 yaşından daha küçük olanlara ücretsiz sağlık hizmeti vereceğiz'. Güler misin, ağlar mısın? Günaydın sayın İnce, Yalova'da çoktan sabah oldu, senin haberin yok. 10 senedir, 18 yaşın altındaki genç ve çocuklara zaten ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor." dedi. Akdağ, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mitingde, Aksaraylılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Haziran seçimlerinde milletin desteğiyle tekrar cumhurbaşkanı seçileceğini dile getiren Akdağ, "Bu sene iki bayramı beraber yapacağız biliyorsunuz. Ramazan Bayramı’nı yapacağız, ondan sonra sizlerle beraber 24 Haziran bayramını yapacağız." ifadesini kullandı. Akdağ, Erdoğan’ın, mazlumların sesi, kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurgulayarak, "Recep Tayyip Erdoğan, hiç kimsenin sesini çıkaramadığı bir dünyada, Filistin dendiğinde, Kudüs dendiğinde, sesini en gür çıkaran, bütün Müslümanların, mağdurların sesi. Biz onun için Recep Tayyip Erdoğan'ı, bu ülkenin başına bir kere daha cumhurbaşkanı seçeceğiz." diye konuştu.

CHP'nin, Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstermesini eleştiren Akdağ, "Bunlar kendi partilerinin başına genel başkan seçmeye layık görmedikleri bir kişiyi, milletin karşısına getirdiler. Soruyorlar, 'Bu kişiyi cumhurbaşkanı seçer misiniz?' diye. Niye seçelim arkadaş? Kendi partinin başına, genel başkanlığa layık görmedin, biz niye seçelim? Olur mu, akla, mantığa sığar mı?" dedi. Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "Biz iktidara gelirsek, sistemi eski sisteme döndüreceğiz” dediğini hatırlatan Akdağ, şöyle devam etti: "Bu, Aksaraylılara saygısızlık değil mi? Bu, Aksaraylıların kararına haksızlık değil mi? Yeni cumhurbaşkanlığı sistemine kim karar verdi? Yeni cumhurbaşkanlığı sistemine, Aksaray, yüzde 75 'evet' diyerek karar vermedi mi? Peki sen kim oluyorsun da 'bunu geri çevireceğim’ diyorsun. Bu, demokrasiye sığar mı, sığmaz. Bu, milletin iradesine karşı çıkmaktır. Değerli kardeşlerim, bunlara, bunların şer ittifakına, 24 Haziran'da öyle bir sesle cevap verin ki, bunları sandığa öyle bir gömün ki, Aksaray'ın sesi Ankara'da duyulsun."