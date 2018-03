Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı girişilen düşmanca tavırların asıl nedeni, Türkiye'yi teslim almaktır. Net bir şekilde görülmüştür ki eğer Cumhurbaşkanımız bu ülkenin yönetiminden uzaklaştırılamazsa, Türkiye'yi teslim alamayacaklar, istedikleri noktaya taşıyamayacaklar. Bunu görüyorlar. O zaman hedef Sayın Cumhurbaşkanımız. O, hedef oldukça biz etrafında kenetleneceğiz, ona her şeyimizi siper edeceğiz." dedi.

"Eğer geçmişimizi unutursak bugünümüzü idrak edemeyiz, yarınımızı tesis edemeyiz. Senaryolar, kurulan tuzaklar aynı. Bizi Anadolu coğrafyasından adeta sürgün etmek için her gün yeni bir tuzakla karşı karşıya kaldığımızı hepiniz görüyorsunuz. 100 yıl önce küllerinden doğan bu millet, bunları nasıl denize döktüyse, bu coğrafyadan kovduysa, görüyoruz ki bugün, bunların intikamını almak için bizim üzerimize çullanmaya çalışıyorlar. Ama öyle yağma yok. Millet artık eskisi gibi değil. Millet gözünü açtı. Yapamaz, edemez, ensesine vurulup, ağzındaki lokması alınan bir Türkiye yok artık. Kendi iddiaları ve tezi olan, kendi amaçları olan bir Türkiye var."

Çavuşoğlu, son 10 yılda dünyada 10 büyük projenin 6 tanesinin Türkiye'de gerçekleştirildiğini belirterek, "Herkesin ağzı açık kaldı. Bu milleti tanıyamamışlar. Tanıyacaklar. Tanıdıkça da ne olduğunu görecekler. AK Parti olarak bizim işimiz bitmedi. Daha çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

- "Hedef Sayın Cumhurbaşkanımız"

Dünyanın hiçbir yerinde, bir taraftan sınırlarının güvenliğini sağlamak için Afrin gibi bir harekatı gerçekleştirirken diğer taraftan da ekonomisi bu şekilde büyüyen başka bir ülke görülemeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün AB'nin toplam büyüme oranı, yüzde 2,5'larda. 2,5 kat daha fazla büyümüşüz. Nasıl oluyor bu? Anlayamıyorlar, anlayamazlar da... Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; artık dev uyandı. Bu ülkeyi vesayet odaklarının cenderesinde sıkıştırarak her istediklerini yapmaya çalışanlara, artık bu ülke, lideriyle 'dur' dedi. Gerçekten güçlü bir lidere sahibiz. Allah eksikliğini vermesin. Allah hayırlı, uzun ömürler versin. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı girişilen düşmanca tavırların asıl nedeni Türkiye'yi teslim almaktır. Net bir şekilde görülmüştür ki eğer Cumhurbaşkanımız bu ülkenin yönetiminden uzaklaştırılamazsa Türkiye'yi teslim alamayacaklar, istedikleri noktaya taşıyamayacaklar. Bunu görüyorlar. O zaman hedef Sayın Cumhurbaşkanımız. O, hedef oldukça biz etrafında kenetleneceğiz, ona her şeyimizi siper edeceğiz. Gecesini gündüzüne katan ve her daim bu ülkenin insanı için daha ne yapabilirim düşüncesiyle hareket eden bir Cumhurbaşkanımız varken bize düşen, onun etrafında kenetlenerek şer odaklarına karşı güç birliği yapmaktır."