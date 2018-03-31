Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı girişilen düşmanca tavırların asıl nedeni, Türkiye'yi teslim almaktır. Net bir şekilde görülmüştür ki eğer Cumhurbaşkanımız bu ülkenin yönetiminden uzaklaştırılamazsa, Türkiye'yi teslim alamayacaklar, istedikleri noktaya taşıyamayacaklar. Bunu görüyorlar. O zaman hedef Sayın Cumhurbaşkanımız. O, hedef oldukça biz etrafında kenetleneceğiz, ona her şeyimizi siper edeceğiz." dedi. Çavuşoğlu, partisinin Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, 10 milyon 500 bini aşan üye sayısıyla dünyanın en büyük siyasi partisi olduğunu söyledi. AK Parti içinde hangi kademede bulunurlarsa bulunsunlar, bu büyük ailenin fertleri olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Hepimiz bir büyük aileyiz. Diğer siyasi partiler ya da herhangi bir siyasi partinin amacı, seçimi kazanarak, ülkeyi yönetmek olabilir. Ama bizim partimizin amacı sadece seçimi kazanmak, ülkeyi yönetmek değil, aynı zamanda milleti kendisinin merkezine koyarak belli bir değerler silsilesini milletle beraber yükseltmeye çalışmaktır. Bizi ayırt eden özellik budur." diye konuştu.

Son 15 yıl içinde AK Parti'nin ortaya koyduğu icraatlarla beraber Türkiye'yi değiştirdiğini, dönüştürdüğünü ve geliştirdiğini anlatan Çavuşoğlu, bu çerçevede bugün bambaşka bir Türkiye'nin bulunduğunu aktardı. Çavuşoğlu, AK Parti olarak birçok alanda bütün dünyaya örnek olan bir hizmet anlayışı ortaya koyduklarını, bunu, samimiyetleri, gayretleri, büyük Türkiye aşkı, sevdaları, hiç eksilmeyen inanç ve imanlarıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı. - "Millet gözünü açtı" Geçmişte yaşanan sıkıntıların unutulmaması gerektiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Eğer geçmişimizi unutursak bugünümüzü idrak edemeyiz, yarınımızı tesis edemeyiz. Senaryolar, kurulan tuzaklar aynı. Bizi Anadolu coğrafyasından adeta sürgün etmek için her gün yeni bir tuzakla karşı karşıya kaldığımızı hepiniz görüyorsunuz. 100 yıl önce küllerinden doğan bu millet, bunları nasıl denize döktüyse, bu coğrafyadan kovduysa, görüyoruz ki bugün, bunların intikamını almak için bizim üzerimize çullanmaya çalışıyorlar. Ama öyle yağma yok. Millet artık eskisi gibi değil. Millet gözünü açtı. Yapamaz, edemez, ensesine vurulup, ağzındaki lokması alınan bir Türkiye yok artık. Kendi iddiaları ve tezi olan, kendi amaçları olan bir Türkiye var."

Çavuşoğlu, son 10 yılda dünyada 10 büyük projenin 6 tanesinin Türkiye'de gerçekleştirildiğini belirterek, "Herkesin ağzı açık kaldı. Bu milleti tanıyamamışlar. Tanıyacaklar. Tanıdıkça da ne olduğunu görecekler. AK Parti olarak bizim işimiz bitmedi. Daha çok işimiz var." ifadelerini kullandı. - "Hedef Sayın Cumhurbaşkanımız" Dünyanın hiçbir yerinde, bir taraftan sınırlarının güvenliğini sağlamak için Afrin gibi bir harekatı gerçekleştirirken diğer taraftan da ekonomisi bu şekilde büyüyen başka bir ülke görülemeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün AB'nin toplam büyüme oranı, yüzde 2,5'larda. 2,5 kat daha fazla büyümüşüz. Nasıl oluyor bu? Anlayamıyorlar, anlayamazlar da... Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; artık dev uyandı. Bu ülkeyi vesayet odaklarının cenderesinde sıkıştırarak her istediklerini yapmaya çalışanlara, artık bu ülke, lideriyle 'dur' dedi. Gerçekten güçlü bir lidere sahibiz. Allah eksikliğini vermesin. Allah hayırlı, uzun ömürler versin. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı girişilen düşmanca tavırların asıl nedeni Türkiye'yi teslim almaktır. Net bir şekilde görülmüştür ki eğer Cumhurbaşkanımız bu ülkenin yönetiminden uzaklaştırılamazsa Türkiye'yi teslim alamayacaklar, istedikleri noktaya taşıyamayacaklar. Bunu görüyorlar. O zaman hedef Sayın Cumhurbaşkanımız. O, hedef oldukça biz etrafında kenetleneceğiz, ona her şeyimizi siper edeceğiz. Gecesini gündüzüne katan ve her daim bu ülkenin insanı için daha ne yapabilirim düşüncesiyle hareket eden bir Cumhurbaşkanımız varken bize düşen, onun etrafında kenetlenerek şer odaklarına karşı güç birliği yapmaktır."

- "Bunları bitireceğiz" Çavuşoğlu, Zeytindalı Harekatı sırasında ülkede hiçbir şeyin değişmediğini, ekonominin, ticari hayatın aynı şekilde devam ettiğini belirterek, şunları dile getirdi: "Aynı şekilde yurt içinde ne kadar terörist varsa bunların kış üslenmesinden çıkmasına fırsat vermeden hepsinin tepesine bineceğiz, biniyoruz. Ne olursa olsun. Emin olun, sizi temin ederim ki artık ne terör devşirmeleri mümkün ne terörist devşirmeleri mümkün ne çocuk kandırıp dağa kaldırmaları mümkün. Böyle bir ihtimalleri yok. Ülke içindeki sayıları da bunların çok azaldı. Rakam telaffuz etmek istemiyorum ama çok azaldı. Bunları bitireceğiz. Biz bunları ülke içinde bitirdik, bitireceğiz. Ama sınırlarımızda da bizi sürekli taciz edecek, insanımızın güvenliğini yok sayacak şekilde hareket etmelerine de fırsat vermeyeceğiz. Bu ülkeye tehdit oluşturacak hangi unsur hangi terör grubu varsa onlarla mücadeleye başladık. Ok yaydan fırladı. Bu açık ve net." Türkiye'nin karşılık beklemeden dünyanın birçok ülkesine yardım yaptığına da değinen Çavuşoğlu, kalkınma yardımları konusunda, dünyada son iki yılda milli gelire oranla birinci durumda bulunduklarına dikkati çekti.