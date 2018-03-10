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Şener Pekgüzel, hayatını kaybettiği köyde dualarla yad edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 10:20 | Son Güncelleme

Aydın Efeler’de 2014 yerel seçim çalışmaları sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Şener Pekgüzel, kaza geçirdiği Dağeymiri Köyü’nde AK Parti tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Şener Pekgüzel, hayatını kaybettiği köyde dualarla yad edildi

Aydın Efeler’de 2014 yerel seçim çalışmaları sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Şener Pekgüzel, kaza geçirdiği Dağeymiri Köyü’nde AK Parti tarafından düzenlenen törenle anıldı. Şener Pekgüzl’in ruhuna köyde lokma döktürülüp dua edildi.
2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Efeler Belediye başkan adayı olan Yalçın Pekgüzel’in seçim çalışmasına katılan ve gece köyden dönüş sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Şener Pekgüzel vefatının 4. yılı dolayısıyla AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı tarafından program düzenlendi. Köyde düzenlenen lokma hayrı ve dua etkinliğine AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, Mahalleye dönüşen Dalama’nın son Belediye Başkanı Nihat Aktakka, parti yöneticileri ve Pekgüzel Ailesi’nden bazı isimler katıldı.
Programda Şener Pekgüzel’in ruhuna Fatiha okuyup Pekgüzel’e rahmet dileyen AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "2014 yerel seçim çalışmalarında Efeler Belediye Başkan adayımız Yalçın Pekgüzel’in yakını olan Şener Pekgüzel’i, Dağeymiri’ndeki seçim çalışmadan dönerken elim bir trafik kazası kaybettik. AK Parti’nin 16-17 yıllık sürecinde, yapılan çalışmalarda vefat eden birçok arkadaşımız var. Efeler İlçe Teşkilatımız, vefa örneği gösterip Pekgüzel’in ruhuna hayır etkinliği düzenledi. Şener Pekgüzel başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize rahmetle anıyoruz” diyerek düzenledikleri anma etkinliğinden dolayı Efeler İlçe Teşkilatı’na da teşekkür etti.
Merhum Şener Pekgüzel’in çok sevilen bir kişi olduğunu ve rahmetle andıklarını belirten Efeler İlçe Başkanı Çağtay Gülaştı, “Dağeymiri mahallesi bizi hep Şener Pekgüzel’i hatırlatır. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.
Program kapsamında Şener Pekgüzel’in ruhuna köyde lokma dağıtılıp dualar edildi.

Şener Pekgüzel, hayatını kaybettiği köyde dualarla yad edildi

Şener Pekgüzel, hayatını kaybettiği köyde dualarla yad edildi

Şener Pekgüzel, hayatını kaybettiği köyde dualarla yad edildi

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