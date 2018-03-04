Şentop: “Büyük Birlik Partisi bu ittifaka dahil olacağını çeşitli şekillerde ifade etti”

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, “İnşallah büyük bir birliktelikle Türkiye’nin hasımlarına, ’Bu ülkede güçlü bir millet, güçlü bir devlet var, ayağınızı denk alın’ diyeceğiz, bunu bütün dünyaya göstereceğiz. Büyük Birlik Partisi bu ittifaka dahil olacağını çeşitli şekillerde ifade etti” dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, İsmet İnönü Spor Salonu’nda gerçekleşen Tekirdağ İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Kahraman Türk ordusunun terörle amansız bir mücadele verdiğini belirterek, "Güneyimizde oluşturulmaya çalışılan, terör koridoruna asla geçit vermeyeceğimizi bütün dünyaya anlayacağı dilden söyledik, fiilen de bunu gösteriyoruz. Türkiye kendisine yönelik bütün tehditleri kimden gelirse gelsin yok edecek, bertaraf edecek güce ve iradeye sahiptir. Afrin’de sadece terörle mücadele etmek zorunda kalmayan, bir milletin tarihi sorumluluğunu omuzlarında taşıyan kahraman askerlerimize Cenab-ı Hak’tan muvaffakiyetler diliyorum” diye konuştu.

“Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte çıktığımız bu yola siyasetin bütün milli unsurlarını davet ettik”

Yenikapı ruhunu, 16 Ağustos’ta milli şuuru somut bir harekete dönüştürdüklerini ve ’Cumhur İttifakı’ adını vererek MHP ile yola çıkıldığını belirten Şentop, “15 Temmuz siyasi tarihimizde bir milattır değerli gençler. Hiç kimse 15 Temmuz yaşanmamış gibi yapamaz. 15 Temmuz FETÖ’cü hainlerin ve onların arkasındaki dış güçlerin milletimize ve devletimize açık bir saldırısıdır. Bunun karşısında milletimizin istiklal ve istikbalini düşünenlerin sen ben kavgası yapması şahsi hesaplar içinde hareket etmesi parti çıkarlarının peşine düşmesi beklenemezdi. Millete sadakat borcu olan herkes ’önce Türkiye’ demek zorundaydı. Bunun için 7 Ağustos’ta ortaya konulan ’Yenikapı’ ruhunu, 16 Ağustos’ta milli şuuru somut bir harekete dönüştürdük ve adına ’Cumhur İttifakı’ dedik. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte çıktığımız bu yola siyasetin bütün milli unsurlarını davet ettik” açıklamasını yaptı.

“Büyük Birlik Partisi bu ittifaka dahil olacağını çeşitli şekillerde ifade etti”

BBP’nin ittifaka dahil olacağını belirten Şentop, “ İnşallah büyük bir birliktelikle Türkiye’nin hasımlarına, ’Bu ülkede güçlü bir millet, güçlü bir devlet var, ayağınızı denk alın’ diyeceğiz, bunu bütün dünyaya göstereceğiz. Büyük Birlik Partisi bu ittifaka dahil olacağını çeşitli şekillerde ifade etti” şeklinde konuştu.

“Bunların hepsi külliyen yalandır”

Saadet Partisi’ne de ittifak teklifini yaptıklarını ancak Saadet Partisi’nin Cumhuriyet Halk Partisi ve onunla beraber aynı yolda yürüyen bazı partiler ile bir takım nifak tohumları ortaya saçmaya çalıştıklarını belirten Şentop, “Saadet Partisi’nin Sayın Genel Başkanına da Cumhurbaşkanımızın bu ittifakla ilgili davetini ilettik. Ancak şimdi görüyoruz ki Saadet Partisi kanalından değil, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin oluşturduğu bu ’Cumhur İttifakı’ karşısında panikleyen, ne yapacağını şaşıran, önce ittifaka karşı çıkan, sonra kendisi ittifak yapmak için harekete geçen Cumhuriyet Halk Partisi ve onunla beraber aynı yolda yürüyen bazı partiler bir takım nifak tohumları ortaya saçmaya çalışıyorlar. Siyasi çıkarlar karşısında bir ittifaktan söz etmeye çalışıyorlar. Saadet Partisi’ne götürülen bir teklifin içerisinde milletvekilliği ve bakanlık gibi, tabi bunlar eski sistemin meselesi, hususlarından söz ediyorlar. Bunların hepsi külliyen yalandır. Çıkarlar karşılığında alınıp satılan siyasetçiler başkalarının da böyle olduğunu zannediyorlar” ifadelerini kullandı.