"Şer güçleri oklarını kime çevirmişse onun yanında durun"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "FETÖ'sünden PKK, PYD, DEAŞ'ına, terör örgütleri dahil olmak üzere şer güçlerinin oklarını kime çevirdiğine bakacaksınız. O okları kime çevirmişlerse hiç korkmayın, gidin onun yanında durun. En doğru seçimi yapmış olursunuz." dedi.

Akdağ, Erzurum AK Parti İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, seçimleri zamanında yapmayı planladıklarını ve bunu zaman zaman kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatarak, erken seçim kararı alınmasına neden olan sürece dikkati çekti.

Muhalefetin erken seçim istediğini de hatırlatan Akdağ, şöyle devam etti:

"Bu arada muhalefet de durmadan erken seçim istiyordu. Bizi seçimlere getiren süreç bellidir ama burada muhalefetin tutumuna temas etmek istiyorum. Sebebi ne olursa olsun neticede bir erken seçim kararı alındı. Sürekli olarak 'seçime gidelim, sandığa gidelim, millete gidelim' diyen muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin, ana muhalefetin içinde bulunduğu perişan durumu hepimiz görüyoruz. O kadar hazırlıksızlar ki 6 ay geçse hazırlıksız olacaklar, bir sene de geçse hazırlıksız olacaklar, iki sene de geçse hazırlıksız olacaklar. Çünkü onların milletle bir muamelesi yok. Millete yabancı oldukları için seçim erken olsa da hazırlıklı olamayacaklar, seçim zamanında yapılsaydı da hazırlıklı olamayacaklardı."