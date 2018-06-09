AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Özellikle Cumhur ittifakına oy verin. Şer ittifakanın bu memlekete bir faydası yok onların dümeni başka yerden idare ediliyor. Kumanda başkan yerden." dedi.
Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Şuhut 25 Ağustos Zafer Göleti Sulaması Temel Atma Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni'nde, yaptığı konuşmada, Türkiye'de 21 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını söyledi.
İstanbul ile Afyonkarahisar'ı birbirine yaklaştırdıklarını belirten Eroğlu, şunları ifade etti:
"Eskiden 12 saatte giderdin. Şimdi 6 saatte gidiliyor. Ankara'yı, İzmir'i ve Konya'yı Şuhut'a yaklaştırdık. Bunlar kolay değil. Emekliye 24 milyar lira para aktardık. Her emekliye biner lira ramazan ve kurban bayramında verilecek. Bu paralar nerden geliyor? Recep Tayyip Erdoğan faiz lobisinin hortumlarını kestiği için artık size geliyor. Baraj oluyor, yardım oluyor, destek oluyor, emekliye, çiftçiye, köylüye, esnafa herkese büyük destek veriyoruz. Çiftçilere özellikle mazot desteğinin yarısını hükümetimiz karşılıyor. Bazı cumhurbaşkanı adayları konuşuyor, 'mazotu indireceğim', onlara 'günaydın' diyorum. Onu yıllardır yapıyoruz."
- Tüyü bitmemiş yetimin hakkı
Eroğlu, milletin parasını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak hizmet ettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sizin evladınız var burada. Şuhut, kusuruma bakma, yapılanların tam karşılığını vermiyorsunuz. Çünkü diğer bakanlara memleketinde yüzde yüz destek veriliyor. Ayrım yapmadan. Burada yüzde 70-75 olmaz. Bazı bakanlarımız var, yüzde 90-95 almış gubararak oturuyor. Bu sefer sizlerden rica ediyorum biz de şöyle gubararak oturalım. Özellikle Cumhur İttifakı'na oy verin. Şer ittifakının bu memlekete bir faydası yok. Onların dümeni başka yerden idare ediliyor. Kumanda başkan yerden. Kalkınmamızdan rahatsız olan devletler var. Batı bizden korkuyor. 'Türkiye tekrar şanlı bir destan yazarsa halimiz nice olur' diye ön kesmeye çalışıyorlar. Milletim, bunu farkedin lütfen. Su uyur düşman uyumaz."
Eroğlu, konuşmasının ardından butona basılarak tesislerin açılışını gerçekleştirildi, Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaların dağıtımını gerçekleştirdi.
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