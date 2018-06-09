"Şer ittifakının bu memlekete bir faydası yok"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Özellikle Cumhur ittifakına oy verin. Şer ittifakanın bu memlekete bir faydası yok onların dümeni başka yerden idare ediliyor. Kumanda başkan yerden." dedi.

Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Şuhut 25 Ağustos Zafer Göleti Sulaması Temel Atma Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni'nde, yaptığı konuşmada, Türkiye'de 21 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını söyledi.

İstanbul ile Afyonkarahisar'ı birbirine yaklaştırdıklarını belirten Eroğlu, şunları ifade etti:

"Eskiden 12 saatte giderdin. Şimdi 6 saatte gidiliyor. Ankara'yı, İzmir'i ve Konya'yı Şuhut'a yaklaştırdık. Bunlar kolay değil. Emekliye 24 milyar lira para aktardık. Her emekliye biner lira ramazan ve kurban bayramında verilecek. Bu paralar nerden geliyor? Recep Tayyip Erdoğan faiz lobisinin hortumlarını kestiği için artık size geliyor. Baraj oluyor, yardım oluyor, destek oluyor, emekliye, çiftçiye, köylüye, esnafa herkese büyük destek veriyoruz. Çiftçilere özellikle mazot desteğinin yarısını hükümetimiz karşılıyor. Bazı cumhurbaşkanı adayları konuşuyor, 'mazotu indireceğim', onlara 'günaydın' diyorum. Onu yıllardır yapıyoruz."