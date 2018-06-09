HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Şer ittifakının bu memlekete bir faydası yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Özellikle Cumhur İttifakı'na oy verin. Şer ittifakının bu memlekete bir faydası yok. Onların dümeni başka yerden idare ediliyor. Kumanda başkan yerden" - "Kalkınmamızdan rahatsız olan devletler var. Batı bizden korkuyor. 'Türkiye tekrar şanlı bir destan yazarsa halimiz nice olur' diye ön kesmeye çalışıyorlar. Milletim, bunu farkedin lütfen. Su uyur düşman uyumaz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Özellikle Cumhur ittifakına oy verin. Şer ittifakanın bu memlekete bir faydası yok onların dümeni başka yerden idare ediliyor. Kumanda başkan yerden." dedi.

Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Şuhut 25 Ağustos Zafer Göleti Sulaması Temel Atma Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni'nde, yaptığı konuşmada, Türkiye'de 21 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını söyledi.

İstanbul ile Afyonkarahisar'ı birbirine yaklaştırdıklarını belirten Eroğlu, şunları ifade etti:

"Eskiden 12 saatte giderdin. Şimdi 6 saatte gidiliyor. Ankara'yı, İzmir'i ve Konya'yı Şuhut'a yaklaştırdık. Bunlar kolay değil. Emekliye 24 milyar lira para aktardık. Her emekliye biner lira ramazan ve kurban bayramında verilecek. Bu paralar nerden geliyor? Recep Tayyip Erdoğan faiz lobisinin hortumlarını kestiği için artık size geliyor. Baraj oluyor, yardım oluyor, destek oluyor, emekliye, çiftçiye, köylüye, esnafa herkese büyük destek veriyoruz. Çiftçilere özellikle mazot desteğinin yarısını hükümetimiz karşılıyor. Bazı cumhurbaşkanı adayları konuşuyor, 'mazotu indireceğim', onlara 'günaydın' diyorum. Onu yıllardır yapıyoruz."

- Tüyü bitmemiş yetimin hakkı

Eroğlu, milletin parasını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak hizmet ettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizin evladınız var burada. Şuhut, kusuruma bakma, yapılanların tam karşılığını vermiyorsunuz. Çünkü diğer bakanlara memleketinde yüzde yüz destek veriliyor. Ayrım yapmadan. Burada yüzde 70-75 olmaz. Bazı bakanlarımız var, yüzde 90-95 almış gubararak oturuyor. Bu sefer sizlerden rica ediyorum biz de şöyle gubararak oturalım. Özellikle Cumhur İttifakı'na oy verin. Şer ittifakının bu memlekete bir faydası yok. Onların dümeni başka yerden idare ediliyor. Kumanda başkan yerden. Kalkınmamızdan rahatsız olan devletler var. Batı bizden korkuyor. 'Türkiye tekrar şanlı bir destan yazarsa halimiz nice olur' diye ön kesmeye çalışıyorlar. Milletim, bunu farkedin lütfen. Su uyur düşman uyumaz."

Eroğlu, konuşmasının ardından butona basılarak tesislerin açılışını gerçekleştirildi, Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaların dağıtımını gerçekleştirdi.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
HÜDA-PAR, Silopi’de ilk kez seçim bürosu açtıHÜDA-PAR, Silopi’de ilk kez seçim bürosu açtı
Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştüErdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış Afyonkarahisar Bakan Eroğlu Veysel Eroğlu

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

Temel Karamollaoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler!

Temel Karamollaoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.