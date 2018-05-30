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"Sesi çıkan ülkeleri sessizleştirmek istiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 21:56 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: - "Bulunduğumuz coğrafyada hesaplar yapılıyor. Bulunduğumuz coğrafyayı yok etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu coğrafyayı güçsüzleştirmek, sesi çıkan ülkeleri sessizleştirmek istiyorlar. Biz buna fırsat vermeyeceğiz" "128 ülkenin muhalefetine rağmen, ABD İsrail'deki kanlı olaylarda tetiği çeken unsurlardan birisidir. Eğer orada bir vebal varsa İsrail yönetiminin eli ne kadar kanlıysa Amerika Birleşik Devletleri yönetimininde eli aynı şekilde kana bulaşmıştır"

"Sesi çıkan ülkeleri sessizleştirmek istiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bulunalan coğrafyada hesaplar yapıldığını belirterek, "Bulunduğumuz coğrafyayı yok etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu coğrafyayı güçsüzleştirmek, sesi çıkan ülkeleri sessizleştirmek istiyorlar. Biz buna fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Elitaş, Kadir Has Kültür Merkezi'ndeki "Bizim çocuklarımız" iftar programında, İslam coğrafyasının yalnızlaştırıldığını söyledi.

Türkiye'nin çok zor bir dönemeçten geçtiğini vurgulayan Elitaş, bu dönemeçte herkese önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletlerinin "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" diye tanıyıp Birleşmiş Milletlerdeki 128 ülkenin aldığı kararı yok saymasının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür ifadesinin en önemli göstergesinden birisi olduğunu anlatan Elitaş, şöyle konuştu:

"128 ülkenin muhalefetine rağmen, ABD İsrail'deki kanlı olaylarda tetiğin çeken unsurlardan birisidir. Eğer orada bir vebal varsa İsrail yönetiminin eli ne kadar kanlıysa Amerika Birleşik Devletleri yönetimininde eli aynı şekilde kana bulaşmıştır. İslam dünyasında Türkiye güçlü bir ülke olarak varlığını devam ettiriyor. İslam dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde yaşanan zulme karşı durması gerekiyor. Bulunduğumuz coğrafyada hesaplar yapılıyor. Bulunduğumuz coğrafyayı yok etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu coğrafyayı güçsüzleştirmek sesi çıkan ülkeleri sessizleştirmek istiyorlar. Biz buna fırsat vermeyeceğiz."

Programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ve çok sayıda davetli katıldı.

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