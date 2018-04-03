SESOB seçimleri 6 Mayıs’ta gerçekleşecek

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler, 38 bin üyesi bulunan birlik seçimlerinin 6 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı.
SESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler, SESOB’a bağlı 72 odanın seçimlerinin tamamlandığını, sıranın SESOB’a geldiğini belirterek, seçim tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. Tekrardan başkan adayı olacağını açıklayan Güler, şunları söyledi.
“Bugün esnaf odaları birliği olarak son yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Seçim tarihini belirledik. 6 Mayıs’ta seçim kararı aldık. 4 yıllık maratonun sonuna geldik. Ben de yaptığım hizmetlere dayanarak, arkadaşlarımızın teveccühü ile tekrar aday olacağım. Bu seçimde de başkan adayı olacağım. SESOB’a ait 72 oda bulunuyor. 1 Ocak’ta bu odaların seçimleri başlamıştı. 31 Mart’ta da oda seçimleri bitti. Esnaf ve sanatkarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Seçimlerimiz kavgasız ve dövüşsüz olarak gerçekleşti. Bazı oda başkanlarımız değişti. 72 esnaf odasında 38 bin esnafımız kayıtlı. 38 bin esnafımız kendi temsilcilerini seçtiler. Bu 536 kişi de 6 Mayıs’ta birlik başkanı ve yönetim kurullarını seçecekler. Bu başkanlık döneminde büyük bir binayı odamıza kazandırdık. Bundan sonraki seçimlerde de başkan olursam, odalarımızın gelirlerini arttırmak için elimden geleni yapacağım.”
SESOB Başkanlık seçimi 6 Mayıs’ta gerçekleşecek.
Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı
Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
‘Erdoğan deli’ diyen Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos’a ülkesinde siyasi partilerden tepki
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum