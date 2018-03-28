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Şeyh Salah’ın şartlı tahliyesi İsrail Başsavcılığına takıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 18:33 | Son Güncelleme

İsrail Başsavcılığı, Hayfa Bölge Mahkemesi’nin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah için verdiği “şartlı tahliye” kararına itiraz etti.Hayfa Bölge Mahkemesi’nin 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah hakkında verdiği şartlı tahliye kararına, İsrail Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

Şeyh Salah’ın şartlı tahliyesi İsrail Başsavcılığına takıldı

İsrail Başsavcılığı, Hayfa Bölge Mahkemesi’nin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah için verdiği “şartlı tahliye” kararına itiraz etti.
Hayfa Bölge Mahkemesi’nin 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah hakkında verdiği şartlı tahliye kararına, İsrail Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Bölge Mahkemesi Salah’ın koluna elektronik bir bileklik takılmış vaziyette İsrail’in kuzeyindeki Kefr Kanna’da ev hapsinde kalması şartıyla verilen tahliye kararı vermişti. İsrail Başsavcılığı’nın itirazının kabul edilmesi için mahkemeye bir gün içerisinde yazılı beyannamede bulunması gerekiyor.

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