Sezai Temelli: Demokratik bir yarış istiyorsanız, Demirtaş’ı serbest bırakın

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Selahattin Demitaş’ın serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Demokratik bir yarış istiyorsanız, Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakın" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim bürosunun açılışına katılmak üzere Diyarbakır’dan karayoluyla Bitlis’e geldi. Temelli, Saidi Nursi Caddesi'ndeki seçim bürosu önünde, partililer tarafından karşılandı. Temelli, burada yaptığı konuşmada, hükümeti ve uygulamalarını eleştirdi. Selahattin Demitaş’ın tutukluluğunun ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Sezai Temelli, "Demokratik bir yarış istiyorsanız, Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakın" dedi. ​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlarda Selahattin Demirtaş'ın suçladığını söyleyen Temelli, "Dün, Erdoğan yine meydanlara çıkıp Selahattin Demirtaş’ı suçluyor. Diyor ki; bütün bu olayların müsebbibi Demirtaş’tır. Bu olayların müsebbibi hiçbirimiz değiliz. Bu provokasyonu kim yaptıysa, bunların araştırılıp, bulunup, hesabı sorulsun diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Demirtaş’ın tutuklu olduğu dosya zaten bu değil. Burada da halka yalan söylüyorlar. Halkı yanıltıyorlar. Bütün bu olaylar üzerinden siyaset yaparak akıllarınca iktidarda kalacaklarını sanıyorlar. Buradan Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyorum. Bir an önce Sayın Demirtaş’ı serbest bırakın" dedi.

Olağanüstü hal koşullarında bir seçime gittiklerini belirten HDP Eş Genel Başkanı Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü: "YSK, anayasayı ihlal edecek hale geldi. Bir anayasal kurum, yapması gerekenleri yapmak yerine iktidarın emrine girmiş, oradan ne talimat geliyorsa onu yapıyor. Mühürsüz oy diyorlar, peki diyor. Valiler sandık taşısın diyor, peki diyor. Sandık kurulu başkanı atansız diyor, peki diyor. Senin bağımsız bir kurum olarak, yargı bağımsızlığı çerçevesinde varlığının hangi haklı gerekçesi kaldı? Sana ne diyorlarsa onu yapıyorsun. Kalkmışlar 270 bin oyu taşımaya karar vermişler, neden? Çünkü o sandıklar, HDP’nin yüzde 70’ten fazla oy aldığı sandıklar. Şimdi bu olayın üzerine örtmek için yine dönüyorlar 6-8 Ekim olayları, yok Demirtaş şöyle dedi, Demirtaş böyle dedi. Demirtaş’ı çok duymak istiyorsan, alırsın Demirtaş ile beraber çıkarsın meydanlara, Demirtaş özgür olur, bu meydanlarda sana gereken cevabı verir. Ama yürekleri yok, vicdanları yok ve cesaretleri yok. Eğer olsaydı, adil bir yarış olsun diye, adaletli bir seçim olsun diye bir adım atarlardı. Bakın burada seçimlere 22 gün kaldı. 3 hafta bile buna katlanamayacak kadar acze düşmüşler. Ne yaparsanız yapın. Demirtaş içeride de olsa, dışarıda da olsa biz HDP olarak seni faşizmin çöplüğüne süpürüp atacağız. 24 Haziran’da hep birlikte demokrasinin ve barışın önündeki baraja hep birlikte tüm Türkiye olarak kadınlar, gençler yan yana gelerek hep birlikte yıkacağız. Taş olacağız, Demirtaş olacağız bunların başına düşeceğiz."

'HALKIN AKLIYLA DALGA GEÇENLERE ARTIK OY YOK' Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı da eleştiren Temelli şöyle konuştu: "Bu tekçi anlayıştan kurtulmadığımız sürece Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretemeyiz. 16 yıl önce iktidara gelmişler. Ha bire söylüyorlar ki, 'yol yaptık, yol yaptık, yol yaptık.' Hatta bir tane damadı var ya. Çıkmış halkla alay ediyor. Diyor ki, 'Aya yol yapıyoruz desek, bize inanacaklar.' Halka bakışa bakın, kibre bakın. Yukarıdan bakıyor. Yani diyor ki, 'Ben ne dersem diyeyim, bunlar çantada keklik.' Ben ne dersem diyeyim, bunlar gider, sandıkta bana oy verir. Artık sandıkta sana oy verecek kimse kalmadı. Hele Kürtler asla sana oy vermeyecek. Burada Kürt, Ankara’da kurt olacaksın, sonra da gelip buralardan oy isteyeceksin. Halkın aklıyla alay edenlere artık oy yok. Halkın kaynaklarını, emeğini sömürüp, doğasını talan edenlere oy yok. Bu kaynaklarla kendi servetlerine servet katanlara, artık oy yok. Oy, halkın kendi kendine vereceği bir şeydir. Siyasi iradesine, geleceğine vereceği bir şeydir. Onun da yeri HDP’dir. Bir oy Demirtaş’a, bir oy HDP’ye."