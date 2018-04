Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te partisinin seçim çalışmasına katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "HDP olmadan hiçbir çözüm olmaz" dedi. Siirt'te partisinin düzenlediği seçim çalışmalarına katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Diyarbakır Milletvekili Nimettullah Erdoğmuş, Batman Milletvekili Saadettin Becerekli ve parti üyeleri eşlik etti. HDP İl Başkanlığı önünde partililer tarafından karşılanan Temelli, burada vatandaşlarla sohbet etti. HDP Siirt İl Başkanlığı önünde bir konuşma yapan Sezai Temelli 24 Haziran seçimlerine değinerek, "Bir panik seçimine gidiyoruz. Yangından mal kaçırmaya çalışıyorlar. Korkunun bu gidişata faydası yoktur. Evet gidiyorlar, 24 Haziran'da bunları süpüreceğiz sokaklarımızdan. Bu korkuyu da defedeceğiz. Bakın; Türkiye'nin her yerinde yaşananlar Siirt'te de fazlası ile yaşanıyor. Korkunun, paniğin nedeni budur. 16 yıldır iktidarda olan Ak Parti, Türkiye'nin her yerine zulüm getirmiştir. Türkiye'nin her yerinde işsizlik diz boyu iken Siirt'te işsizlik neredeyse göğsümüze kadar çıkmıştır. Türkiye'nin en büyük işsizliği Siirt'te yaşanmaktadır. Türkiye'de her türlü sorun fazlası ile yaşanıyor ama Siirt'te bu sorun katbekat artıyor, tıpkı Şırnak ve Van'da olduğu gibi" dedi. 'HİÇBİR PAZARLIĞIN İÇİNDE OLMADIK' Siyasette hiçbir pazarlığın içinde olmadıklarını ve bundan sonra da olmayacaklarını belirten Temelli, "Biz hiçbir pazarlığından içinde bulunmadık. Biz kendi adayımız ile gideceğiz, dedik. Bu adayımız Türkiye'nin adayı olacaktır. Türkiye halklarının ve herkesin içinden çıkacaktır. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Türkiye toplumunun Cumhurbaşkanı olmalıdır. Kimseyi dışarda bırakmamalıdır. O yüzden kapılarımızı herkese açtık. Bu iddiada olmayan ya kirli pazarlıklar, koalisyonlarla Cumhur İttifakı gibi ittifaklar kuruyorlar ya da işte halen aday arayışındalar" diye konuştu. GÜL'Ü ELEŞTİRDİ HDP olmadan çözüm olmayacağını söyleyen Temelli, "HDP olmadan Türkiye'nin önünün açılması mümkün değildir. Türkiye'nin önünü açmak istiyorsanız, demokrasinin kazanmasını istiyorsanız, bu denklemin içinde HDP'nin olduğunu bileceksiniz. İşte o yüzden bu kararlılıkla aday ve seçim çalışmamızı yapıyoruz. Bunu yapmayanlar Ankara'da pazarlık peşindeler. Sayın Gül açıklama yapmış, 'Aday olmayacağım' demiş. Neden, çünkü herkes bir araya gelmemiş. Oldu beyim, sen buyuracaksın, biz bir araya geleceğiz, irademizi sana ipotek edeceğiz. Senin cesaretin yok mu? Çık aday ol, neden herkes bir araya gelsin diyorsun? Çünkü senin bir programın yok. Senin savunabileceğin, demokrasi adımı atacağın bir yolun yok. O yüzden diyorsun ki ancak herkes bir araya gelirse ben aday olurum. Ne güzel, bunu kim istemez? Aslolan mücadeledir, aslolan halk ile beraber siyaset yapmaktır. Pazarlıklar üzerinden çıkacak bir adayın zaten hiçbir şansı olmaz. Biz dedik ki herkes kendi adayı ile gelsin, kendi sözü ile gelsin, muhalefet ulaşabileceği en geniş muhalefet cephesine ulaşsın. Bu şekilde bu Cumhur İttifakı'na son verebiliriz" dedi.