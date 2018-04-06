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Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 13:53 | Son Güncelleme

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı. Son dakika haberine göre Sezgin Tanrıkulu'nun kalp krizi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Tanrıkulu'nun hayati riskinin bulunmadığı ve müşahede altında tutulduğu açıklandı.

Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu göğüs ağrısı, kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. CHP'li vekil Tanrıkulu, Medicana Hastanesi acil servisinde tadavi altına alındı. Tanrıkulu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan danışmanı "Hayati riski yok. Müşahede altında tutuluyor" açıklamasında bulundu.

SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?

27 Mayıs 1963 senesinde dünyaya gelen Sezgin Tanrıkulu Licelidir. Kürt asıllı Türk hukukçu ve siyaset adamı olan Sezgin Tanrıkulu 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görülen görülmüştür. Tanrıkulu, 2010–2016 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

İlk olarak 2011 yılında Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Sezgin Tanrıkulu 25 Ocak 2016 tarihinde Genel Başkan yardımcılığı görevi sonlandırılmıştır.

Kürtçe ve orta düzeyde İnglizce bilen Sezgin Tanrıkulu evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Hiç içimden geçmiş olsun diyesim gelmiyor
Yüce Allah'tan acil şifalar dilerim
Yüce Allah'tan acil şifalar dilerim.
iyi keyiflendim :))))))))))
Siha' ları şikayet ettiği günden beri CHP'li Lee dahil herkesin tepkisini çekti. Ne dua ediyorum ne beddua..
Acil şifalar dilerim başkanım.
GÜZEL HABER..
zaten calısmıyordu
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