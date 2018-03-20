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Şi Cinping: "Çin’i sadece sosyalizm kurtarabilir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ulusal Halk Kongresi’nde (NPC) yaptığı konuşmada, Çin’i sadece sosyalizmin kurtarabileceğini söyledi.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ulusal Halk Kongresi’nde (NPC) parlamentonun kapanış oturumunda konuştu.

Şi Cinping: "Çin’i sadece sosyalizm kurtarabilir"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ulusal Halk Kongresi’nde (NPC) yaptığı konuşmada, Çin’i sadece sosyalizmin kurtarabileceğini söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ulusal Halk Kongresi’nde (NPC) parlamentonun kapanış oturumunda konuştu. Cinping, Çin’in tarihin kritik bir aşamasında olduğunu söyleyerek, onu sadece sosyalizmin kurtarabileceğini söyledi. Cinping, NPC’nin 3 bin delegenin oyuyla iki dönemlik başkanlık sınırını kaldırmasıyla Çin’in süresiz Devlet Başkanı olan Şi Cinping, Çin’in gelişmeleri boş vermemesi gerektiğini söyledi. Cinping konuşmasında, Çin’in vizyonunu ortaya koyarak ülkeyi yeniden canlandırma ve Çin’in medeniyete büyük katkılarını sürdürme isteğini yeniden teyit etti. Cinping, Çin halkını ülkenin gerçek kahramanları olarak gördüğünü, kendisi ve tüm diğer politikacıların halkın çıkarları için sıkı çalışması gerektiğini söyledi. Cinping, "Çin’i sadece sosyalizm kurtarabilir, tarih bunu zaten kanıtlamıştır" şeklinde konuştu.
Devlet Başkanı Cinping konuşmasında ayrıca, kağıt ve barutun bulunması, Çin seddi ve Konfüçyus yazıları gibi Çin tarihinin önemli başarılarını vurguladı. Çin’in küresel emellerine işaret eden Cinping, ülkesinin güçlü ama saldırgan olmadığını ve kendisini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

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