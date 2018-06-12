Sıfır Atık Projesi Mecliste de uygulanacak

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclisten hiç çöp çıkmamasını hedeflediklerini söyledi. Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde Meclis Külliyesi'nde de uygulanmaya başlanacak Sıfır Atık Projesi'nin açılış törenine katıldı. Çevre kirliliğinin, dünyanın ve Türkiye'nin hassasiyet gösterdiği bir konu olduğunu dile getiren Kahraman, Meclis olarak güzel ve hoş bir projeye destekte bulunduklarını ifade etti. Dünyanın ve yaşamın giderek zorlaştığını söyleyen Kahraman, Çernobil kazasını hatırlatarak, bir olayın binlerce insanı ve doğadaki tüm canlıları etkilediğini belirtti. Dengeyi bozan ile şikayet eden kişilerin aynı olduğuna dikkati çeken Kahraman, "Kafkasya'da 120 yaşındaki bir adama sormuşlar, 'bu kadar çok yaşamanın sırrı nedir acaba?', adam da 'evladım, bizim zamanımızda mikrop icat edilmemişti' demiş. Mikrop icat edildi, eczaneler, hastaneler, hastalıklar, kampanyalar... İnsanlar kendilerinin aleyhinde olan çalışmaları kendi elleriyle yapıyorlar." diye konuştu.

Temizliğin, çok hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir hadise olduğunu vurgulayan Kahraman, gelişigüzel çöpleri atan insanların da ikaz edilmediğini söyledi. Almanya'da bir arabadan birisi çöp attığında plakası bildirildiği zaman cezalandırıldığını anlatan Kahraman, toplumun da bu konuda hassas olması gerektiğinin altını çizdi. Atıkların bir şekilde tekrar zararsız hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Kahraman, kağıt, plastik, cam, metal gibi geri dönüşümü mümkün olan malzemelerin tekrar işlenmesinin gereğine işaret etti. Kahraman, bu konuda da ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. - "Atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor" Türkiye'de 84 noktada katı atık düzenleme sahası bulunduğunu anlatan Kahraman, bu sahalara bin 95 belediyenin atık bıraktığını ve bu hizmetten 53 milyon vatandaşın yararlandığını ifade etti. Atıkların yüzde 11'inin ekonomiye yeniden kazandırıldığına işaret eden Kahraman, "Bu proje başarıya ulaşırsa 10 milyar liralık bir ekonomik kazanç elde edilecek. 100 bin insanımız bu sahada iş imkanına kavuşmuş ve 400 bin kişi geçimini katı atıkların ekonomiye geri kazandırılmasıyla sağlayacak." dedi.

Meclisi günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Kahraman, milletvekillerinin, çalışanların ve ziyaretçilerin kullandığı mutfaktan çıkan yaş sebze ve meyve gibi atıkların kompost gübreye dönüştürülerek, Meclis bahçesinde kullanıldığını bildirdi. Kahraman, "Hedefimiz Meclisten çöp çıkmamasını sağlamak." ifadesini kullandı. Projenin yararlarının topluma iyi anlatılması gerektiğinin altını çizen Kahraman, milletin de projeye şevkle sahip çıkacağına inandığını bildirdi. Bir litre yağın bir milyon litre temiz suyu kirlettiğini söyleyen Kahraman, bu örneğin çöplerin ayrıştırılması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini kaydetti. - "Önümüzü kesmek isteyen devletler var" Görevinin sona ermesinden önce bu tesisin açılışını gerçekleştirdiğini anımsatan Kahraman, çevre duyarlılığı konusundaki hassasiyetin topluma yayılması noktasında önemli bir adımın atıldığını belirtti. Türkiye'nin hamlede ileriye doğru gittiğini vurgulayan Kahraman, şöyle devam etti: "Türkiye, daha ötelere doğru yürüyor ancak önümüzü kesmek isteyen bir dünya var. Bir söz var, 'Devletlerin menfaatleri milletlerin dostlukları olur.' diye. Önümüzü kesmek isteyen devletler var ama Türkiye bu konularda tecrübe sahibi oldu. Her şeyin farkında. Ülkemizin önünü kesecek durumlara imkan verilmeyeceği inancındayım. Geleceğimizin aydınlık olmasını niyaz ediyorum."

Kahraman, Ramazan Bayramı dolayısıyla da katılımcıların bayramını kutladı. - "Ekonomiye 12,5 milyar lira katkı sağlanacak" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise temeli 2017 yılında atılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, bir yılda bakanlık nezdinde 150 ton atığın çöp depolama alanına gitmesinin engellendiğini söyledi. Bu çerçevede, 101 ton kağıt kartonun, 28 ton plastiğin, 455 varil petrole eşdeğer atığın ve 5,8 ton camın geri kazanıldığını aktaran Öztürk, yemek atıklarının da hayvan barınaklarına gönderildiğini ifade etti. Meclis Külliyesi'nde kurulan iki kompost aleti sayesinde, organik atıklardan üretilen kompostla dışarıdan gübre alınmasına gerek kalınmayacağını dikkati çeken Öztürk, bu uygulamanın önümüzdeki süreçte devreye gireceğini kaydetti. Öztürk, "Bundan sonra Meclisimizden atıklar çöp depolama alanına gitmeyecek. Bunların hepsinden birer tane yeni ham madde üreteceğiz." dedi. Proje kapsamında, sera gazı salınımının da önemli ölçüde azalacağını aktaran Öztürk, "Türkiye'de Sıfır Atık Projesi'ni tüm şehirlerimizde, iş yerlerinde ve ilgili kurumlarda gerçekleştirdiğimiz zaman bunun ekonomiye katkısı 12,5 milyar lira olacaktır." bilgisini verdi.