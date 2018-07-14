"Sığınmacı konusu küresel sorundur"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "Sığınmacı konusu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bu sorun bölgesel ve küreseldir. Türkiye'ye destek olunmazsa bunun uzantıları ve yansımaları Avrupa ve diğer ülkelere olacak. Bunu biz AKPM'deki toplantılarda sürekli vurguluyoruz." dedi.

Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen AKPM Genel Kurulu'nun en önemli gündem konusunun özellikle sınır ötesi ve deniz aşırı ülkelerden gelen sığınmacılar olduğunu belirtti.

Ege Denizi sahillerinden gelen sığınmacı sayısı ile buna bağlı can kayıplarında çok önemli düşüş görüldüğünü aktaran Günay, şöyle konuştu:

"Ancak Akdeniz tarafında bunun devam ettiği raporlarla doğrulandı. AKPM'deki toplantıda Türkiye'ye teşekkür edildi. Türkiye'nin aldığı önlemler, uyguladığı politikalar sonucu Ege Denizi'nden gelen sığınmacılar konusunda önemli bir gelişme kaydedildiği söylendi. Türkiye ile ilgili Avrupa Birliği'nin vermesi gereken finansal bir destek var. Bu rakam 3 milyar avroydu. İkinci bir dilimi var, 3 milyar avroluk. Bu 3 milyar avro söylenilen zaman içinde gelmedi. Bu finansman tamamen proje bazlı yapılıyor. Bu kadar net bir sistem içinde bile vadedilen destekler verilmedi. İkinci dilimin açılmasıyla ilgili epey tartışma yaşandı. Bazı milletvekilleri tarafından Türkiye'ye yönelik haksız ve acımasız eleştiriler yapıldı. Biz de gerekli cevabı verdik."