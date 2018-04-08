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Siirt - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Siirt İl Kongresi'nde konuştu 3(YENİDEN)

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

(Görüntülü Haber)Siirt - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Siirt İl Kongresi'nde konuştu 3(YENİDEN)

(Görüntülü Haber)Siirt - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Siirt İl Kongresi'nde konuştu 3(YENİDEN)

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