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Siirt eski milletvekili Kaya hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

Siirt eski milletvekili Kaya hayatını kaybetti

  1. Dönem Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya, vefat etti.

Kaya'nın cenazesi, yarın Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1935 yılında Mardin Midyat'ta doğan Kaya, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi.

Ziraat Yüksek Mühendisi olan Kaya, Yem Sanayi T.A.Ş'de Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kaya, 16. dönemde Siirt milletvekilliği yaptı.

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Abdülkadir Kaya tören vefat

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