Silahlı market soyguncusu kameradan yakalandı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın 3 ilçesinde, silah tehdidiyle market kasalarındaki paraları alan Aykut Y., polis ekipleri tarafından yakalandı.Ankara'nın Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde gerçekleşen silahlı market soygunları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde şüpheli Aykut Y.'nin reyondan aldığı içecek ile kasaya yöneldiği görülüyor. İçeceği kasanın üzerine bırakan Aykut Y., belindeki tabancayı çıkarıp kasa görevlisine doğrultarak kasayı boşaltmasını istedi. Kasiyer panikleyerek kasayı açtığı esnada Aykut Y. paraları alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Silahlı gaspçıyı yakalamak için çalışma başlatan Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera çalışmaları ve teknik takip sonucu olayın şüphelisi Aykut Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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