HABER

Silahlı market soyguncusu kameradan yakalandı

POLİTİKA HABERLERİ | 04.01.2018 12:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın 3 ilçesinde, silah tehdidiyle market kasalarındaki paraları alan Aykut Y., polis ekipleri tarafından yakalandı.Ankara'nın Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde gerçekleşen silahlı market soygunları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde şüpheli Aykut Y.'nin reyondan aldığı içecek ile kasaya yöneldiği görülüyor. İçeceği kasanın üzerine bırakan Aykut Y., belindeki tabancayı çıkarıp kasa görevlisine doğrultarak kasayı boşaltmasını istedi. Kasiyer panikleyerek kasayı açtığı esnada Aykut Y. paraları alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Silahlı gaspçıyı yakalamak için çalışma başlatan Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera çalışmaları ve teknik takip sonucu olayın şüphelisi Aykut Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması

İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması

Son anket sonucunda tarihi rekor

Son anket sonucunda tarihi rekor

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz karar!

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz karar!

Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi

Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

AK Partili vekilden Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı sözler

AK Partili vekilden Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.