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Silifke'de Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağış kuyruğu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 15:30 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağışta bulunarak destek olmak isteyenler bankada sıraya girdi.

Silifke'de Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağış kuyruğu

Erol OKUR/SİLİFKE, (MERSİN), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağışta bulunarak destek olmak isteyenler bankada sıraya girdi.
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çetin ve Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan önderliğindeki partililer, banka şubesinde toplandı. Burada sıraya girerek uzun kuyruk oluşturan partililer bağışta bulundu. Yapılan bağış miktarının önemli olmadığını ifade eden Tezcan, "Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza bağışta bulunuyoruz. Bütün Türkiye'ye de buradan önemli bir mesaj vermiş bulunuyoruz" dedi.

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Silifke'de Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağış kuyruğuSilifke'de Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağış kuyruğu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SİLİFKENİN ESAS İSMİ ZÜLÜFKEDİR....SAYIN VEKİL TEZCAN BEY DOĞRU DÜRÜST GÜVENİLİR ZEKİ BİR İNSANDIR. YENİ TÜRKİYEDE SAĞLIK BAKANLIĞINI YAPABİLECEK KAPASİTEDE BİR KİŞİLİKTİR.YÖRÜK ÇOCUKLARI SAF VE TEMİZ İNSANLARDIR HER ZAMAN. BEYLER SAYIN KILIÇDAROĞLU DEDE ŞAPKASINI YÖRÜK FESTİVALİNDEKİ YÖRÜK ÇADIRINDA KAFASINA TAKTI NEDEN BİLEN VARMI?24 HAZİARN ÖNEMLİ TÜRKİYE İÇİN.NOKTA.
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