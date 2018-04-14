"Şimdi Afrin'de hayatı normal hale getiriyoruz"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bütün dünyaya parmak ısırtacak bir harekat düzenlediklerini belirterek "Yavrularımız, aslanlarımız oraya gitti. Bir tek sivile zarar vermeden bu katiller sürüsünü, 4 binden fazlasını etkisiz hale getirdi. Şimdi orada hayatı normal hale getiriyoruz." dedi. Bakan Özhaseki, Kocasinan Belediyesince yaptırılan Mimar Sinan Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazaryeri'nin açılış törenine katıldı. Burada okuma ve yazma kursuna giden 86 yaşındaki Ayşe Demirel'e sertifikasını veren Bakan Özhaseki, daha sonra İncesu Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenine geçti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen arasında sosyal medyada yer alan raylı sistem atışmasına değinen Özhaseki, Büyükerşen'in Eskişehir'den dert yandığını söyledi. Bülent Ecevit'in Başbakanlığı döneminde Eskişehir'e raylı sistem yapma izni verildiğini anımsatan Özhaseki, kendisinin de o dönemde cesaret alarak Ankara'ya gittiğini, dilekçe verdiğini hatırlattı.

"Eskişehir'e verdiğiniz gibi Kayseri'ye de raylı sistem için izin istiyorum." dediğini aktaran Özhaseki, şöyle devam etti: "'Hayır, nüfusunuz bir milyondan aşağı olduğu için olmaz.' diye cevap geldi. 'Eskişehir'in merkez nüfusu bizim yarımız kadar, onlara niye veriyorsunuz?' dedim, 'Sen karışma, ona veririz, sana vermeyiz.' dediler. Biz bunları yaşadık hep. Sonra bir ara hususi dilekçeye, 'Param var, pulum var. Sizden bir şey istemiyorum. Sadece yapmam için izin verin.' dedim. Kredi de kullanmayacağım çünkü ben bütçeyi dengeledim, kaçak vermiyor, sımsıkı tuttum, dibinde delik olmayınca para birikiyor. Onunla da raylı sistem yapacağım. 'Hayır yapamazsın.' dediler. Senelerce izin alamadık. Ne zaman ki AK Parti geldi, çok şükür 'Yapabilirsin.' dediler ve yapmaya başladık. Önce altyapıyla sonra üstyapıyla uğraştık. Sonra aldığımız izinlerle devasa projeleri Kayseri'ye gerçekleştirdik. Aynı gelenek devam ediyor. Allah arkadaşlarımızdan razı olsun. Büyük bir gayret ve şevk içerisinde koşuyorlar, sizlere hizmet ediyorlar."

- "Devlet kudret elini anarşiste vurdu" Güneydoğu'da sıkıntı olduğuna ve teröristlerin 70 binden fazla evi yaktığına dikkati çeken Özhaseki, devletin biri kudret, biri şefkat olmak üzere iki tane eli bulunduğunu belirtti. Kudret elinin oradaki anarşiste vurduğunu anlatan Özhaseki, şunları söyledi: "Hırsıza, uğursuza, katile vurdu. Ama mazlum, evlerinden olmuş insanlar var. Hiçbir günahı olmayan gariban insanlar. Yaralarının sarılması, zararlarının giderilmesi lazımdı. Oradaki bütün evleri yaptık. Haftaya yine orada olacağım, evlerini temsil edeceğiz. Orada devletin gücünü gösterdiğimiz gibi, devletin oradaki vatandaşın yanında olduğunu da gösteriyoruz. Kentsel dönüşümle uğraşıyoruz, çevre sorunlarıyla uğraşıyoruz. Bütün bunları çözüyoruz. Ama hepinizin bildiği gibi bu ülkede hepimizin başına bela olan birtakım örgütler var. Birisi PKK örgütü, 40 yıldır bu ülkede var, milletin başına bela. Hamdolsun temizledik. Kazdıkları çukurlara bu katiller sürüsünü doldurduk. Bundan sonra millet orada rahatlıkla güvenlik içinde yaşayabilir. PKK bittiği gibi onların yurt dışı uzantılarını temizlemek için Afrin harekatını yaptık. Bütün dünyaya parmak ısırtacak bir harekat düzenledik. Yavrularımız, aslanlarımız oraya gitti. Bir tek sivile zarar vermeden bu katiller sürüsünü, 4 binden fazlasını etkisiz hale getirdi. Şimdi orada hayatı normal hale getiriyoruz."

- "Sakalları uzattırdılar DEAŞ'çı oldular, kestiriyorlar PYD'ci yapıyorlar" Bir başka bela FETÖ'den kurtulmakta olunduğunu dile getiren Özhaseki, bu lanetli örgütün bir daha başını kaldıramayacağını, Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da temizlediklerini bildirdi. Özhaseki, bu örgütte bütün lanetli işlerin olduğunu bildirerek şöyle devam etti: "Çocukların sorularını çalıyorlar, başkasının hakkını yiyorlar, ileriye gidecek memurların önünü kesmek için kumpas kuruyorlar, askeriyede rütbe alacak asker eğer kendilerinden değilse iftira atıyorlar. 'Biz aman belli olmayacağız.' ayağından içkiler içiyorlar. Şu gözler Kayseri'de ramazan günü akşamı kadir olan bir günde garnizon komutanının viski içtiğine şahit. Ben FETÖ'cü diye biliyordum adamı, 'Niye böyle yapıyorsun?' dedim, 'Kendimi saklamam lazım.' dedi. Müslümanlıkta böyle bir şey olabilir mi, böyle lanetli bir örgütü de Allah'a hamdolsun defettik. DEAŞ diye bir örgüt çıktı, sakalı adamlar, el kol kesiyorlar, sağda solda vahşet işliyorlar. Böyle bir örgüt aslında uydurma bir örgüt. İslam tarihinde bunların yeri yok, hepimiz biliyoruz. Batı bunları tezgahladı, Suriye'ye koydu, önce bir alan açtı, şimdi neredeyse yok oldular. Yani sakalları uzattırdılar DEAŞ'çı oldular, kestiriyorlar PYD'ci yapıyorlar şimdi. Çok şükür onlara karşı da en büyük mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti verdi."