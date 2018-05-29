AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Şimdi bir ekonomik darbe yapılmak isteniyor. Türkiye 16 yıldır büyümeye devam ediyor. Türkiye, 2002'ye göre 5 kata yakın büyümüş vaziyette." dedi.
Çalık, AK Parti Malatya 27. Dönem milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken'le Kışla ve İnönü caddelerindeki esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.
Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çalık, her zaman seçimlere hazır olduklarını ve tüm teşkilatın da bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Malatya'nın her zaman AK Parti'ye büyük destek verdiğini dile getiren Çalık, "İnşallah 24 Haziran'da da yüzde 70'in üzerinde Cumhurbaşkanımıza desteğimizi vereceğiz. İnşallah temel hedefimiz Malatya'da 6 milletvekilinin tamamını almak. Şu anda gördüğümüz fotoğrafta yaptığımız çalışmalar da bunu gösteriyor." diye konuştu.
- "Türkiye 16 yıldır büyümeye devam ediyor
Çalık, milletin ekonomi üzerinden yapılmak istenen oyunların farkında olduğuna değindi. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine milletin izin vermediğini anımsatan Çalık, şunları kaydetti:
"Şimdi bir ekonomik darbe yapılmak isteniyor. Türkiye 16 yıldır büyümeye devam ediyor. Türkiye 2002'ye göre 5 kata yakın büyümüş vaziyette. Kişi başı milli gelir 10 bin 500 dolara çıkmış vaziyette. Yani bu kadar darbe operasyonuna, terör örgütlerine, uluslararası saldırılara rağmen ülkenin ekonomisi dimdik ayakta duruyorken hiç kimsenin yapılmak istenen bu manipülatif hareketlere kanmadığını görüyoruz. Seçim bittikten sonra yapılmak istenen, özellikle dolar ve avro üzerinden yapılmak istenen hareketlere milletimiz cevabını verecek inşallah."
15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?
Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!
Belçika'da silahlı saldırı!
Hikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğraf
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
Drakula Trabzon'da ortaya çıktı! Görüldüğü yer karantinaya alındı
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü
Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum