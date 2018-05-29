AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Şimdi bir ekonomik darbe yapılmak isteniyor. Türkiye 16 yıldır büyümeye devam ediyor. Türkiye, 2002'ye göre 5 kata yakın büyümüş vaziyette." dedi.

Çalık, AK Parti Malatya 27. Dönem milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken'le Kışla ve İnönü caddelerindeki esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çalık, her zaman seçimlere hazır olduklarını ve tüm teşkilatın da bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Malatya'nın her zaman AK Parti'ye büyük destek verdiğini dile getiren Çalık, "İnşallah 24 Haziran'da da yüzde 70'in üzerinde Cumhurbaşkanımıza desteğimizi vereceğiz. İnşallah temel hedefimiz Malatya'da 6 milletvekilinin tamamını almak. Şu anda gördüğümüz fotoğrafta yaptığımız çalışmalar da bunu gösteriyor." diye konuştu.

- "Türkiye 16 yıldır büyümeye devam ediyor

Çalık, milletin ekonomi üzerinden yapılmak istenen oyunların farkında olduğuna değindi. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine milletin izin vermediğini anımsatan Çalık, şunları kaydetti: