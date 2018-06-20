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"Şimdi gece gündüz çalışma vaktidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 13:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekili adaylarına "güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye" için daha fazla gayret gösterilmesi çağrısında bulundu - Erdoğan: - "2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza emin adımlarla yürümek için bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizlerden güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için seçim gününe kadar daha fazla gayret göstermenizi bekliyoruz. Şimdi daha huzurlu, güvenli ve müreffeh bir gelecek için gece gündüz çalışma vaktidir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekili adaylarına yönelik, "Sizlerden güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için seçim gününe kadar daha fazla gayret göstermenizi bekliyoruz. Şimdi daha huzurlu, güvenli ve müreffeh bir gelecek için gece, gündüz çalışma vaktidir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekili adaylarına, hazırlanan bir video ile seslendi.

Erdoğan, "Sevgili dava arkadaşım" diye başladığı konuşmasında, "Sizi ve ailenizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbimizin takdiri, sizden aldığımız güçle bugüne kadar milletimize nice ilkler, yenilikler ve güzellikler yaşattık." ifadelerini kullandı.

- "Seçim gününe kadar daha fazla gayret göstermenizi bekliyoruz"

Çok önemli ve tarihi bir seçimin arifesinde bulunulduğuna işaret eden Erdoğan şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimleri, bugüne kadar yaptıklarımızın perçinlenmesi ve yeni bir Türkiye inşası için kritik öneme sahiptir. 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza emin adımlarla yürümek için bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var.

Sizlerden 'güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye' için seçim gününe kadar daha fazla gayret göstermenizi bekliyoruz. Şimdi daha huzurlu, güvenli ve müreffeh bir gelecek için gece gündüz çalışma vaktidir. Şimdi vakit Türkiye vaktidir. Allah yar ve yardımcımız olsun."

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AK Parti milletvekili adaylarına hazırlanan bir video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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