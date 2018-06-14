"Son günlerde bir seçime gidiyoruz. AK Parti olarak 146 yeni projeyi gerçekleştirmeyi vadettik. Biz Türkiye'yi ayağa kaldırmak için yola çıktık. Bir de rakiplerimize bakalım. CHP, kendisine genel başkan yapmadığı, delegelerini dahi seçmediği bir adamı cumhurbaşkanı adayı yaptı. Biz projelerimizi ortaya koyduk. Rakiplerimiz durdurmayı, geçmişe dönmeyi vadediyorlar. Yıllarca bu ülkenin mütedeyyin, muhafazakar kesimine 'gerici' dediler, şimdi gericilerin hası oldular. Geçmişi işaret ediyorlar bize."

- "Türkiye parlamenter sistemle patinaj yaptı"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, daha sonra Dereköy Mahallesi meydanında halka hitap etti.

Türkiye'nin parlamenter sistemle patinaj yaptığını ve zaman kaybettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Şimdi yeni bir sisteme geçiyoruz. Türkiye'nin geri dönmesi zaman kaybıdır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, rakiplerinin koalisyonlu yılları, darbeleri, muhtıraları vadettiğini belirtti.

CHP'ye eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"CHP bu ülkede milletten asla iktidar olamaz çünkü milletten hazzetmiyorlar, milleti sevmiyorlar. Dar zümreleri içinde tatlı bir hayat sürmeye alışmışlar. Onun için istiyorlar ki darbe olsun. Millet seçmiyor ama darbeciler birazcık iktidarın ucundan buna da versinler. Öyle güzel bir şekilde hayat sürsün. Şimdi artık bunlar geçmişte kaldı. 24 Haziran yeni bir dönem. Artık koalisyonlar tarihe karışıyor. Sistemin açıkları tamamen kapatılmış oluyor. Ülkemiz hızlı, etkin kararlar alacak bir sürece giriyor. Adeta ülkenin şahlanacağı bir döneme giriyoruz."

Çavuşoğlu daha sonra Güzelyalı Mahallesi'nde vatandaşlarla sahur yaptı.

