HABER

"Şimdi gericilerin hası oldular"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 03:53 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Rakiplerimiz durdurmayı, geçmişe dönmeyi vadediyorlar. Yıllarca bu ülkenin mütedeyyin, muhafazakar kesimine 'gerici' dediler, şimdi gericilerin hası oldular. Geçmişi işaret ediyorlar bize" - "Artık koalisyonlar tarihe karışıyor. Sistemin açıkları tamamen kapatılmış oluyor. Ülkemiz hızlı, etkin kararlar alacak bir sürece giriyor. Adeta ülkenin şahlanacağı bir döneme giriyoruz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Rakiplerimiz durdurmayı, geçmişe dönmeyi vadediyorlar. Yıllarca bu ülkenin mütedeyyin, muhafazakar kesimine 'gerici' dediler, şimdi gericilerin hası oldular. Geçmişi işaret ediyorlar bize." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında geldiği Mudanya ilçesine bağlı kırsal Çağrışan Mahallesi'nde vatandaşlara seslenen Çavuşoğlu, sürekli engel çıkaran bir muhalefet anlayışının bu ülkeye yakışmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kaldığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son günlerde bir seçime gidiyoruz. AK Parti olarak 146 yeni projeyi gerçekleştirmeyi vadettik. Biz Türkiye'yi ayağa kaldırmak için yola çıktık. Bir de rakiplerimize bakalım. CHP, kendisine genel başkan yapmadığı, delegelerini dahi seçmediği bir adamı cumhurbaşkanı adayı yaptı. Biz projelerimizi ortaya koyduk. Rakiplerimiz durdurmayı, geçmişe dönmeyi vadediyorlar. Yıllarca bu ülkenin mütedeyyin, muhafazakar kesimine 'gerici' dediler, şimdi gericilerin hası oldular. Geçmişi işaret ediyorlar bize."

- "Türkiye parlamenter sistemle patinaj yaptı"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, daha sonra Dereköy Mahallesi meydanında halka hitap etti.

Türkiye'nin parlamenter sistemle patinaj yaptığını ve zaman kaybettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Şimdi yeni bir sisteme geçiyoruz. Türkiye'nin geri dönmesi zaman kaybıdır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, rakiplerinin koalisyonlu yılları, darbeleri, muhtıraları vadettiğini belirtti.

CHP'ye eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"CHP bu ülkede milletten asla iktidar olamaz çünkü milletten hazzetmiyorlar, milleti sevmiyorlar. Dar zümreleri içinde tatlı bir hayat sürmeye alışmışlar. Onun için istiyorlar ki darbe olsun. Millet seçmiyor ama darbeciler birazcık iktidarın ucundan buna da versinler. Öyle güzel bir şekilde hayat sürsün. Şimdi artık bunlar geçmişte kaldı. 24 Haziran yeni bir dönem. Artık koalisyonlar tarihe karışıyor. Sistemin açıkları tamamen kapatılmış oluyor. Ülkemiz hızlı, etkin kararlar alacak bir sürece giriyor. Adeta ülkenin şahlanacağı bir döneme giriyoruz."

Çavuşoğlu daha sonra Güzelyalı Mahallesi'nde vatandaşlarla sahur yaptı.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Bakan Eroğlu: Orman yangınları bizi çok yoruyor (2)Bakan Eroğlu: Orman yangınları bizi çok yoruyor (2)
"AK Parti'nin iktidara gelmemesi için çabalayan dış güçler var"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İlginizi Çekebilir

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.