"Şimdi hükümetlerin ülkeyi şaha kaldıracağı döneme giriyoruz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Darbelerin, vesayet girişimlerinin, bürokratik oligarkların sürekli pranga taktığı iktidarlar, hep Türkiye'de patinaj yaparak bir yere kadar geldi. Şimdi bunların tasfiye olduğu, hükümetlerin artık ensesinde bir vesayet güruhu olmaksızın özgürce çalışarak ülkeyi şaha kaldıracağı bir döneme giriyoruz." dedi. Çavuşoğlu, Büyükorhan Belediyesinin yeni binası, güneş enerji sistemi ve barajların açılış töreninde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'dan sonra her şeyin daha güzel olacağını söyledi. AK Parti'nin Türkiye'yi 16 yılda her türlü tuzak, tezgah ve vesayet girişimine rağmen 3,7 kat büyüttüğünü belirten Çavuşoğlu, "Gezi süreci öncesinde Türkiye'nin ekonomik göstergeleri, tarihinin en olumlu göstergelerini yansıtıyordu. Faizler, 140 yıl sonra en düşük seviyeye gerilemişti. Aynı şekilde enflasyon, yanı sıra IMF ile olan borç ilişkimizi tamamen kopartmıştık." diye konuştu. Ekonominin bağımsızlaştığı, büyük projelerle ilgili kararlar alınmaya başlandığı bir dönemde Gezi olaylarının yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Anlı şanlı uluslararası medya gruplarının canlı yayın araçları Taksim'de konuşlanmış, FETÖ'cü polisler bir sabaha karşı çadırları yakmış ve onlara eklemlenen teröristler, radikal sol eylemciler, adeta İstanbul'u ateşe vermiş ve oradan yayılan, tüm Türkiye'yi ateşe verme girişimi, bir sokak kaosuyla iktidarı değiştirme teşebbüsü ve Mısır'da, Tahrir'de yaşananları aynen burada yaşatma girişimi... Buna rağmen milletimizin desteğiyle, onların kavrayışıyla, anlayışıyla neyin ne olduğunu görerek bugüne kadar geldik." - "Yeni sistemle Türkiye'yi şaha kaldıracağız" Artık daha hızlı yol alma vakti olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Darbelerin, vesayet girişimlerinin, bürokratik oligarkların sürekli pranga taktığı iktidarlar, hep Türkiye'de patinaj yaparak bir yere kadar geldi. Şimdi bunların tasfiye olduğu, hükümetlerin artık ensesinde bir vesayet güruhu olmaksızın özgürce çalışarak ülkeyi şaha kaldıracağı bir döneme giriyoruz." ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, yeni yönetim sisteminin birçok sorunun ilacı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bakmayın birilerinin meydanlarda değiştirdiğiniz bu sistemi tekrardan eskisine avdet ettirmek için canhıraş bir şekilde söylemler geliştirdiğine. Millet, hep ileriye ve geleceğe bakacak. Bizim geriye bakmamıza lüzum yok. Geriye bakarsak sadece tecrübelerimizi alırız ama geriye dönmek gibi bir niyetimiz olmaz. Bir daha aynı hataları tekrar etmemek için geriye dönüp bakarız. Millet kararını verdi, sistemi değiştirdi. Ne olursa olsun bundan sonra yeni sistemle Türkiye'yi şaha kaldıracağız." Muhalefet partilerinin vaatlerinin içinin boş olduğunu söyleyen Hakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Adam, '18 yaşına kadar vatandaşlarımızı sağlıktan ücretsiz yararlandıracağız.' diyor. Bu kişi, cumhurbaşkanlığına aday. Şaka gibi değil mi? Biz zaten bunu sağladık, gerçekleştirdik. Şu anda 18 yaşına kadar olan vatandaşlarımızın sağlık giderlerinden zaten ücret alınmıyor. 'Eğitimi ücretsiz hale getireceğiz.' diyor. Biz kitaplarına kadar hepsini zaten ücretsiz veriyoruz." - "Gün geçmiyor ki TRT'ye saldırmayasın"

CHP'nin seçim beyannamesinde eğitim sisteminin "1+8+4" şeklinde düzenleneceğinin yer aldığını anlatan Çavuşoğlu, "Sen herhalde Türkiye'yi 28 Şubat'ın kodlarına döndürmek, yeniden imam hatipleri kapatmak, meslek liselerinin önünü kapatmak istiyorsun ki böyle bir tasavvur ortaya koyuyorsun." değerlendirmesinde bulundu. Hakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Basın mensuplarına karşı suç işleyen aynen memura suç işlemiş gibi yargılanacakmış. Basın özgürlüğü kim, sen kim? 8 Haziran'da senin genel başkan yardımcın 'Gazeteleri yargı kararı olmaksızın derhal kapatacağız.' diye ulu orta dolaşıp feryad ediyordu. O zaman neden çıkıp basın özgürlüğünden bahsetmedin? Şimdi kendi platformu üzerinden gün geçmiyor ki TRT'ye saldırmayasın. Her gün saldırıyorsun. İzmir'deki mitinginde, bunun taraftarları TRT muhabirini tartaklıyor, saldırıyorlar. Senin basın özgürlüğünden anladığın, tek parti iktidarı döneminin özgürlüğüdür. O iktidar döneminde, Ankara'nın Kızılay'ına taşradan gelen çarıklı, kasketli amcalarımız 'görüntü kirliliği' diye sokulmuyordu. Bunların özgürlükten anladığı, bu."