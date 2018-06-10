MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Güneyimizde, bir terör koridoru, hatta bir terör devleti kurmak istediler. Ne yaptık? Fırat Kalkanı Operasyonu ile o teröristleri yok ettik. Arkasından Afrin'e girerek, teröristleri yok ettik. Şimdi inşallah hedef neresi? Kandil. İnşallah hiçbir terörist kalmayacak şekilde terörle mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Elvan, Mersin'in merkez Toroslar ilçesinin 850 rakımındaki mahallelerinden Değirmendere'yi ziyaret ederek orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Mahallelinin sorunlarını dinleyerek, ilçeye ve kent geneline yapılan yatırımları anlatan Elvan, çocuklara da hediye olarak Türkiye Milli Takımı'nın formasını dağıttı. Teravih namazını da Ayvagediği Mahallesi'ndeki camide kılan Elvan, esnafı ziyaret ettikten sonra bir kıraathanede yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren söz verdikleri tüm projeleri başlattıklarını vurguladı. Kentteki işsizlik sorununu yeni projelerle gidereceklerini dile getiren Elvan, "Mersin'e bugüne kadar 3 organize sanayi bölgesi yapılmış. Altı yeni organize sanayi bölgesi de kuruyoruz. 50 bin kardeşimizi iş ve aş sahibi yapıyoruz. Bunların işlemleri hemen hemen bitti. İnşallah bayramdan önce ilk organize sanayi bölgesi genişleme alanındaki yatırımcılara, yatırım yerlerini tahsis edeceğiz." diye konuştu.

Elvan, gelecek yıl bitirilmesi planlanan 30 milyon yolcu kapasiteli Çukurova Bölgesel Havalimanı ile 7 bin 500 kişinin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı Kazanlı Turizm Bölgesi'yle de 5 bin kişinin istihdamının sağlanacağını aktardı. - "Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecek" Vatandaşlardan, istikrarın sürdürülmesi için destek isteyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şöyle konuştu: "Türkiye'yi, 16 yıllık süreçte tam 3,7 kat büyüttük. Satın alma gücü itibarıyla dünyanın 13. büyük ekonomisi haline getirdik. Mega projeleri gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en büyük havalimanlarını, dünyanın en uzun tünellerini yapıyoruz ki Akdeniz Sahilyolu Projesi'nde 2 yılda 10 tünel ve iki viyadük bitirdik, 7 gün 24 saat çalışmalarımız devam ediyor. Allah'ın izniyle, Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecek, emin olun. Yeter ki sizin desteğiniz, kararınız devam etsin, yeter ki bu ülkede istikrar devam etsin. Bunların her birini teker teker gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Elvan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle hizmetlerin daha iyi ulaştırılacağını belirterek, vatandaşların bürokrasiden şikayet ettiği günlerin geride kalacağını söyledi. - "Teröristlerin kökünü kurutacağız" Terörle mücadele çalışmalarına da değinen Elvan, "Güneyimizde, bir terör koridoru, hatta bir terör devleti kurmak istediler. Ne yaptık? Fırat Kalkanı Operasyonu ile o teröristleri yok ettik. Arkasından Afrin'e girerek, teröristleri yok ettik. Şimdi inşallah hedef neresi? Kandil. İnşallah hiç bir terörist kalmayacak şekilde terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu teröristlerin kökünü kurutacağız." dedi. Elvan, konuşması sırasında "Demirtaş çıkmasın" diyen bir vatandaşa dönerek, "O çıksın diye mücadele edenler de var. Hele hele 'milliyetçiyim' deyip de yine onun lehine konuşmalar yapanları duyuyorum, çok üzülüyorum. Ülkemize birlikte sahip çıkacağız. Bizim gidecek başka yerimiz yok." ifadesini kullandı. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük ve güçlü bir ülke haline geldiğine işaret eden Elvan, vatandaşların desteği sürdükçe gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. AK Partili yöneticilerin eşlik ettiği Elvan, Gözne Mahallesi'ndeki bir kıraathanede düzenlenen açık hava toplantısında da hem vatandaşların sorunlarını dinledi hem de "imar barışı" çalışmasını anlattı.

"Şimdi inşallah hedef neresi? Kandil"

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Güneyimizde, bir terör koridoru, hatta bir terör devleti kurmak istediler. Ne yaptık? Fırat Kalkanı Operasyonu ile o teröristleri yok ettik. Arkasından Afrin'e girerek, teröristleri yok ettik. Şimdi inşallah hedef neresi?

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