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Şimşek: Muhalefet, piyasalardaki dalgalanmadan nemalanmaya çalışıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 23:41 | Son Güncelleme

 BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, son dönemde piyasalarda dalgalanmalar olduğunu belirterek, "Muhalefet bundan nemalanmaya çalışıyor.

Şimşek: Muhalefet, piyasalardaki dalgalanmadan nemalanmaya çalışıyor

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, son dönemde piyasalarda dalgalanmalar olduğunu belirterek, "Muhalefet bundan nemalanmaya çalışıyor. Türkiye’nin temelleri sağlam" dedi.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Düztepe iye Akkent arasında yapımı tamamlanan 6 şeritli yolun açılış törenine katıldı. Düztepe Mahallesi’nde gerçekleşen programda konuşan Şimşek, seçim öncesi bir çok spekülasyonların olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
“Son dönemde piyasalarda biraz dalgalanmalar var. Muhalefet bundan nemalanmaya çalışıyor. Ama şunu iyi bilmeliyiz biz seçim kararı aldıktan sonra piyasalar çok olumlu tepkiler verdi. Daha ilk haftasında uluslararası bir kuruluş, Türkiye’nin notunu düşürdü. Biz güçlü bir politika tepkisi verdik, Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırdık. Ertesi gün yine Halk Bankası ile ilgili dedikodular başladı. Amerika’dan yeni bir yaptırım listesi açıklandı. Tesadüf bunlar tabi her şey tesadüf. Seçim öncesi birçok spekülasyonlar var. Ama biz bunları çok gördük. Türkiye’nin temelleri sağlam. Türkiye küresel kriz, Ortadoğu krizi ve kaosu atlattı. Türkiye terör ile mücadelede de başarılı oldu. Terörün belini kırdık ve Türkiye bu dönemde çok hızlı büyüdü. Size basit bir rakam vereyim. Türkiye 1924 yılıyla, 2002 arasında ortalama yıllık 4.7 büyüdü. AK Parti hükümetleri döneminde ortalama 5.7 büyüdü. Bütün bu şoklara rağmen, hain darbe girişimine rağmen ortada başarı var."
'BİZ YILLARCA YASAKLAR İLE MÜCADELE ETTİK'
Terörün başını ezmek için Türkiye’nin adımlar attığını dile getiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Biz yıllarca yasaklar ile mücadele ettik. İnanç noktasında bütün özgürlükleri getirdik. Şimdi eğitim sistemini tekrar değiştireceklerini söylüyorlar. Bizim getirdiğimiz eğitim sisteminde isteyenler çocuklarına erken aşamada din eğitimini verebilsinler diye getirmiştik. Bunlar tekrar 28 Şubat ruhunu canlandırmaya çalışıyorlar. Önceden başörtüsü yasağı vardı bugün hiç kimse tartışmıyor bile. Bu AK Parti sayesinde oldu. Kürtçe üzerine yasaklar vardı. Biz bütün o yasakları kaldırdık. Alfabeye de özgürlük getirdik. Türkiye’nin farklılıklarını zenginlik olarak gördük. Biz on yıllarca devam eden ret, inkar ve asimilasyon siyasetine de son verdik. Çünkü biz biriz beraberiz ve kardeşiz" dedi.
Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve beraberindekiler yolun açılışını yaptı.

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Şimşek: Muhalefet, piyasalardaki dalgalanmadan nemalanmaya çalışıyorŞimşek: Muhalefet, piyasalardaki dalgalanmadan nemalanmaya çalışıyor

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