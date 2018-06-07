Şimşek: Muhalefet, piyasalardaki dalgalanmadan nemalanmaya çalışıyor

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, son dönemde piyasalarda dalgalanmalar olduğunu belirterek, "Muhalefet bundan nemalanmaya çalışıyor. Türkiye’nin temelleri sağlam" dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Düztepe iye Akkent arasında yapımı tamamlanan 6 şeritli yolun açılış törenine katıldı. Düztepe Mahallesi’nde gerçekleşen programda konuşan Şimşek, seçim öncesi bir çok spekülasyonların olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Son dönemde piyasalarda biraz dalgalanmalar var. Muhalefet bundan nemalanmaya çalışıyor. Ama şunu iyi bilmeliyiz biz seçim kararı aldıktan sonra piyasalar çok olumlu tepkiler verdi. Daha ilk haftasında uluslararası bir kuruluş, Türkiye’nin notunu düşürdü. Biz güçlü bir politika tepkisi verdik, Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırdık. Ertesi gün yine Halk Bankası ile ilgili dedikodular başladı. Amerika’dan yeni bir yaptırım listesi açıklandı. Tesadüf bunlar tabi her şey tesadüf. Seçim öncesi birçok spekülasyonlar var. Ama biz bunları çok gördük. Türkiye’nin temelleri sağlam. Türkiye küresel kriz, Ortadoğu krizi ve kaosu atlattı. Türkiye terör ile mücadelede de başarılı oldu. Terörün belini kırdık ve Türkiye bu dönemde çok hızlı büyüdü. Size basit bir rakam vereyim. Türkiye 1924 yılıyla, 2002 arasında ortalama yıllık 4.7 büyüdü. AK Parti hükümetleri döneminde ortalama 5.7 büyüdü. Bütün bu şoklara rağmen, hain darbe girişimine rağmen ortada başarı var."