Şimşek: Türkiye'nin var olan imkanlarını harekete geçirdik (2)

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ'NİN TEMELİ ATILDIBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilkent Mahallesi'nde 120 dönümlük araziye yapılacak ve 103 milyon liraya mal edilecek, 200 bin metreküp alana sahip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Tesisin, alanında Türkiye'nin en büyüğü olduğu belirtildi. Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gelecekte suyla ilgili sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekerek, bu nedenle şimdiden planlama yapılması gerektiğini söyledi. Yerel yönetimlerin projelerini desteklediklerini belirten Şimşek, şöyle dedi:"Su; hayat anlamına gelirken, aynı zamanda medeniyetin de temelidir. Sanıldığı kadar su zengini bir ülke değiliz. Su fakiri bir ülkeyiz. Uzun projeksiyona baktığımız zaman sorunlar yaşayabileceğimiz bir coğrafyadayız. O yüzden şimdiden geleceği planlamalıyız. O yüzden bu tesis de ayrı birönem kazanıyor. Çünkü imkanlar kısıtlı ve bir sürü proje yarışıyor. Hükümet, Hazine olarak yerel yönetimlere gereken desteği veriyoruz. Merkezi hükümet olarak sadece eğitimde, sağlıkta sınıf atlatma peşinde değiliz ki onlar zaten oluyor, ulaşıma, altyapıya da gereken desteği veriyoruz. Bu eserleri önemsiyoruz. Hakikaten de kendi ölçeğinde çok büyük bir tesis. Burada yaşayan yaklaşık 2 milyon vatandaşımız bunun sayesinde ileriye çok daha umutla bakacaklar. Sizin desteğinize, teveccühünüze layık olacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah hep birlikte güçlü büyük Türkiye'yi, büyük güçlü Gaziantep'i inşa etmeye devam edeceğiz."Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise AK Parti hükümetlerinin insan odaklı çalıştığını ve bu yönde hizmet verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:"Siyaset; sorunları çözmektir. Siyasete talip olmak millete fedakârlıkta bulunmaktır, hizmet etmektir. Millete efendilik yapılmaz. Millete sadece ve sadece hizmetkâr olunur. Bizim temel düsturumuz da budur. Hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz insan odaklı çalışmalar sürdürüyor. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bizlere emanet olan çevre, doğanın korunması anlamında elimizden geleni yapıyoruz."Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yöneticilerin yaptıkları hizmetlerle anılacağını ifade ederek, "30 Mart'ta dördüncü yılımızı dolduracağız. Su, altyapı, kanalizasyon, arıtma tesisleri en önemli alanımızdı. Hep birlikte şehrin geleceği, 2023, 2050 için bu bölgenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu bölgede toprak kıpkırmızı, su dünyanın en güzel suyu, yeşil dünyanın en güzel yeşili. Burada koordinasyon çok önemliydi. Bize düşen iyi proje hazırlamaktı. Dönem bittiğinde, makam gittiğinde ne kalacak? Büyük işler, eserler kalacak. Aldığımız yerden ileriye taşıyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Şimşek, Bakan Gül ve beraberindeki protokol üyeleri, masadaki butonlara basarak, tesisin temelini attı.