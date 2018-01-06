Şimşek: Türkiye'nin var olan imkanlarını harekete geçirdik

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu belirterek, "Performansını yükselttik, Türkiye'nin var olan imkanlarını harekete geçirdik. Bunu devam ettirmemiz, Türkiye'nin ve bu coğrafyanın ve dünyanın lehinedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı. Onat Kutlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ile partililerin de katıldığı kongrede konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bölgesindeki iç kargaşaya rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu belirten Şimşek, AK Parti'nin mevcut potansiyelin performansını yükselttiğini ifade etti. Türkiye'nin var olan imkanlarını harekete geçirdiklerini kaydeden Şimşek, şunları söyledi:

"Türkiye çok zor bir dönemi geride bıraktı. Yakın coğrafyamızda büyük bir kargaşa, savaş, kaos var. Türkiye, eğer siyasi istikrarı, Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle girmeseydi bu döneme bugün Türkiye'nin durumu çok zordu. Bugün 3.5 milyona yakın muhacire, savaştan kaçan garibana evimizi, kapımızı açmışız. Bugün insani yardımda dünyada milli gelire oranla birinci sıraya çıkmışız. Bunlar az- buz şeyler değil. Evet eksiklerimiz var, ekonomi ve başka alanlarda bazı sıkıntılarımız var. Bunları da aşmak için, bütün diğer alanlarda başarı için daha bizim çok çalışmamız, daha çok çabalamamız ve bu kutlu davaya hizmete devam etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin potansiyeli yüksek. Performansını yükselttik, Türkiye'nin var olan imkanlarını harekete geçirdik. İşte bunu devam ettirmemiz, Türkiye'nin ve bu coğrafyanın ve dünyanın lehinedir. Çünkü biz bölgemizde istikrar, refah ve barış istiyoruz. Bunun sayesindedir ki Türkiye, yapıcı önemli bir aktördür. Biz kadınlarımızın haklarını, özellikle iş gücüne katılımını, kadın girişimcilerimizi en güçlü şekilde destekledik ve gerçekten de bu alanda da hükümetimiz, partimiz başarılı olmuştur."