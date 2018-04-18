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"Sınavla öğrenci alan okulların dağılımı sorunlu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal: - "Sınavla öğrenci alan okulların dağılımı sorunlu. Bakanlıkta planlama yok, sistem yok, öğrenciyi düşünmek yok"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, liselere girişte isteğe bağlı girilecek merkezi sınav için belirlenen okulların dağılımının sorunlu olduğunu iddia ederek, "Bakanlıkta planlama yok, sistem yok, öğrenciyi düşünmek yok." dedi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, MEB'in açıklamasına göre, bu yıl liseler için sınava girecek 1 milyon 200 bin öğrencinin sadece yüzde 10'unun "nitelikli" olarak tarif edilen bin 367 okula yerleşeceğini, bu okulların yüzde 55'inin imam hatip ve meslek liselerinden oluştuğunu bildirdi.

Bursa'da ise sınavla öğrenci alacak 48 "nitelikli" okula sadece 4 bin 590 öğrencinin gidebileceğini aktaran Sarıbal, 7 ilçede ise sınavla öğrenci alacak bir tane bile nitelikli okul bulunmadığını savundu.

Sarıbal, okulların nüfusa göre belirlendiği söyleminin doğru olmadığını ileri sürerek, "Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa özelinde de sınavla öğrenci alan okulların dağılımı sorunlu. Bakanlıkta planlama yok, sistem yok, öğrenciyi düşünmek yok. Bu sistemle Bakanlık parasız eğitimi azaltıp paralı eğitimi artırma hedefine bir adım daha atmıştır." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal liselere giriş sınavı

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