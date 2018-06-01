Sincan seçim irtibat merkezinin açılışı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "AK Parti herhangi bir ideolojinin, inanç ve etnik grubun partisi değil, 81 milyonuyla tüm Türkiye'nin partisi. AK Parti Türk'ün de Kürt'ün de Laz'ın da Çerkez'in de Alevi'nin de Sünni'nin de partisi. Tek bir gayemiz var, milletimize hizmet etmek." dedi.

Şahin, AK Parti'nin Sincan seçim irtibat merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 16 yıl önce milletin gönlünden, ruhundan ve aklından süzülerek kurulan AK Parti'nin milletin partisi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin her zaman milletin gösterdiği istikamet ve koyduğu hedefler doğrultusunda siyaset yapan bir parti olduğunu ifade eden Şahin, "AK Parti'nin hizmetlerinin altında asıl imza sahibi olan aziz millettir." diye konuştu.

Şahin, 16 yılda önlerine çıkan engelleri, badireleri milletin desteği ve duasıyla aşarak bugünlere geldiklerini belirtti.

Bu sürede 5 genel ve 3 yerel seçim, 3 referandum ile cumhurbaşkanlığı seçiminden alınlarının akıyla çıktıklarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"AK Parti Türkiye'nin 7 bölgesinde, 81 vilayetinde siyaset yapabilen bir parti. AK Parti 7 bölgenin de birincisi olan bir parti. AK Parti herhangi bir ideolojinin, herhangi bir inanç grubunun, herhangi bir etnik grubun partisi değil, 81 milyonuyla tüm Türkiye'nin partisi. AK Parti Türk'ün de Kürt'ün de Laz'ın da Çerkez'in de Alevi'nin de Sünni'nin de partisi. Tek bir gayemiz var, milletimize hizmet etmek, milletimizin ekmeğini büyütmek, refahını genişletmek, demokrasiyi, özgürlükleri ve insan haklarını kalıcı hale getirmek. Terörle mücadele konusunda sarsılmaz irademizi sahada güçlü bir şekilde var etmeye devam etmek."