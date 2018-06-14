HABER

"Sınır dışında da aynı kararlı mücadeleyi sürdürüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 21:33 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "(Terörle mücadele) Türkiye'nin ortaya koyduğu bir tavır var, sadece sınırlarımızın içinde değil, sınır dışında da aynı kararlı mücadeleyi sürdürüyoruz"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, terörle mücadele konusunda, "Sadece sınırlarımızın içinde değil, sınır dışında da aynı kararlı mücadeleyi sürdürüyoruz." dedi.

Aydın, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Ören köyünde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz'u evinde ziyaret etti.

Bir süre evin bahçesinde Gazi Umut Yavuz'un babası Çavuş Yavuz ile sohbet eden Aydın, gaziye acil şifalar diledi.

Ziyarette konuşan Aydın, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını, gazilerin acılarını dindireceklerini belirtti.

Terörle ilgili kararlı bir duruş sergilediklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ortaya koyduğu bir tavır var. Sadece sınırlarımızın içinde değil, sınır dışında da aynı kararlı mücadeleyi sürdürüyoruz. İnşallah acılarınızı dindireceğiz. Sizlerden Allah razı olsun. Bu vatan uğruna gerçekten canınızı siper ettiniz. Siz yaralandınız aynı operasyonda 11 şehidimiz oldu. Onlardan da Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin."

- "Kaldığımız yerden devam edeceğiz

Yaşanan çatışmayı anlatan Gazi Yavuz ise "Yaralandık ama şükürler olsun yine Rabbim ayağa kalkmayı nasip etti. İnşallah sağlığıma kavuşursam tekrar gideceğim ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlarım da beni bekliyor. Ben de onların arasına katılmak istiyorum. Tekrar kamuflajımı giymek istiyorum." diye konuştu.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?
Bakan Eroğlu: Menbiç'te ABD'nin sözünü yerine getirmesi lazımBakan Eroğlu: Menbiç'te ABD'nin sözünü yerine getirmesi lazım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Besni ilçesine bağlı Ören köyü Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te

E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?

Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.